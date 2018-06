Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les Portugais ont repris espoir quand leur équipe a égalisé face à l'Uruguay, mais le réalisme de Cavani et la défaite (2-1) samedi ont anéanti le rêve de toute une nation de voir Cristiano Ronaldo remporter la Coupe du Monde.

Les Portugais ont repris espoir quand leur équipe a égalisé face à l'Uruguay, mais le réalisme de Cavani et la défaite (2-1) samedi ont anéanti le rêve de toute une nation de voir Cristiano Ronaldo remporter la Coupe du Monde.



Sur la Praça do Comercio de Lisbonne, au bord du Tage, les airs dépités se joignaient aux larmes dissimulées dans les drapeaux portugais et les écharpes rouges et vertes.

"Je suis déçu, c'est un résultat ingrat car on a bien joué mais nous n'avons pas réussi à marquer davantage et l'Uruguay a été beaucoup plus efficace", déplorait Margarita Sousa, étudiante de 18 ans.

"Ca me rend triste, Ronaldo a été très bien pris par les défenseurs aujourd'hui (samedi) et on ne peut pas dépendre que d'un seul joueur pour mettre des buts même si c'est le meilleur du monde", regrettait Jonathan Neu, employé de service financier de 23 ans, qui espère voir CR7 défendre son titre de champion d'Europe en 2020 mais ne sait pas si l'attaquant de 33 ans sera du voyage au Qatar pour le Mondial-2022.

Néanmoins, de nombreux supporters restaient confiants sur le futur du quintuple Ballon d'or et de la sélection. "L'équipe a été un peu en dessous de nos attentes mais Ronaldo est toujours là et nous avons de bons jeunes, l'avenir sera bon", résumait Diogo Abreu, médiateur en assurances de 34 ans.

Au milieu de la foule, dans son drapeau français, Bryan Nauleau se satisfaisait très bien de l'élimination du Portugal. "Ca me fait plaisir que les Portugais sortent car ils ont pris l'Euro-2016 en France, je voulais qu'ils passent pour les affronter mais ils ont été fébriles en défense et de son côté l'Uruguay a été vraiment costaud", disait le gendarme de 22 ans.



- © 2018 AFP