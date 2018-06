Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

On attendait Lionel Messi ou Ronaldo, on a eu les joueurs du PSG Kylian Mbappé et Edinson Cavani.

Les attaquants de la France et de l'Uruguay, à la faveur d'un doublé respectif face à l'Argentine (4-3) et le Portugal (2-1) samedi en huitièmes, ont contribué à éliminer sans ménagement les stars attendues.

Le Français de 19 ans est le plus jeune joueur à marquer au moins deux buts dans un match de Coupe du monde depuis la légende du Brésil, Pelé (17 ans et 8 mois), lors du Mondial-1958 en Suède.

Avec trois réalisations, le TGV du PSG reste tout de même loin de l'Anglais Harry Kane (5 buts), seul en tête du classement des buteurs, qui affronte la Colombie, mardi, en huitièmes de finale.

Son collègue en club pointe également à trois unités mais il a dû ensuite être remplacé en raison d'une blessure musculaire alors que la Celeste doit justement affronter les Bleus vendredi en quart de finale.

En revanche, le Portugais Ronaldo, en verve lors du 1er tour avec ses quatre buts inscrits, se retrouve éliminé et ne pourra donc pas décrocher le titre symbolique de meilleur buteur du Mondial-2018.

Classement des buteurs du Mondial 2018 de football à l'issue des matches joués samedi:

5 buts: Kane (Angleterre)

4 buts: Cristiano Ronaldo (Portugal), Lukaku (Belgique)

3 buts: Cavani (Uruguay), Cheryshev (Russie), Costa (Espagne), Kylian Mbappé (France)

2 buts: Agüero (Argentine), Coutinho (Brésil), Dzyuba (Russie), Granqvist (Suède), Griezmann (France), E. Hazard (Belgique), Jedinak (Australie), Khazri (Tunisie), Mina (Colombie), Modric (Croatie), Musa (Nigeria), Salah (Egypte), Son Heung-min (Corée du Sud), Stones (Angleterre), Suárez (Uruguay)

1 but: Al-Dawsari (Arabie Saoudite), Al-Faraj (Arabie Saoudite), Ansari Fard (Iran), Aspas (Espagne), Augustinsson (Suède), Badelj (Croatie), Batshuayi (Belgique), Bednarek (Pologne), F. Ben Youssef (Tunisie), Boutaib (Maroc), Bronn (Tunisie), Carrillo (Pérou), Chicharito Hernandez (Mexique), J. G. Cuadrado (Colombie), Di María (Argentine), Drmic (Suisse), Dzemaili (Suisse), En-Nesyri (Maroc), Eriksen (Danemark), Falcao (Colombie), Felipe Baloy (Panama), Finnbogason (Islande), Gazinskiy (Russie), Gimenez (Uruguay), Golovin (Russie), Guerrero (Pérou), K. Honda (Japon), Inui (Japon), Isco (Espagne), Januzaj (Belgique), Kagawa (Japon), Kim Young-gwon (Corée du Sud), Kolarov (Serbie), Kroos (Allemagne), Krychowiak (Pologne), Lingard (Angleterre), Lozano (Mexique), Mané (Sénégal), Mercado (Argentine), Mertens (Belgique), Messi (Argentine), Mitrovic (Serbie), Moses (Nigeria), Nacho Fernández (Espagne), Neymar (Brésil), Niang (Sénégal), Osako (Japon), Paulinho (Brésil), Pavard (France), Pepe (Portugal), Perisic (Croatie), Poulsen (Danemark), Quaresma (Portugal), Quintero (Colombie), Rakitic (Croatie), Rebic (Croatie), Reus (Allemagne), Rojo (Argentine), Sassi (Tunisie), Shaqiri (Suisse), Sigurdsson (Islande), Thiago Silva (Brésil), Toivonen (Suède), Vela (Mexique), Wague (Sénégal), Waston (Costa Rica), Xhaka (Suisse), Zuber (Suisse)

