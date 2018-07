Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Dix Ballons d'or à eux deux: Cristiano Ronaldo, 33 ans, et Lionel Messi, 31 ans, ont quitté prématurément le Mondial-2018, laissant le champ - sportif et médiatique - libre pour Kylian Mbappé, 19 ans, future star du football mondial.

"Pousse-toi, Messi", tacle le journal britannique The Telegraph dans son cahier Coupe du monde, paré d'une photo du nouveau phénomène français. Tout un symbole. L'Argentine a succombé à la fougue du jeune joueur du PSG, auteur d'un doublé et initiateur d'un penalty converti par Antoine Griezmann (4-3).

Dimanche, au lendemain de cette claque, Messi a quitté seul le groupe de l'Albiceleste et son camp de base de Bronnitsy dans la banlieue de Moscou, a confirmé à l'AFP le chef du service de presse argentin.

Pour "Leo", parti vers une destination inconnue, l'ascension de Mbappé n'est pas une surprise. En novembre, dans une interview au quotidien espagnol Marca, il lançait ainsi: "Aujourd'hui, il y énormément de grands joueurs qui peuvent prétendre gagner le Ballon d'Or. Ces dernières années, c'était nous deux (avec Ronaldo), mais désormais il y a des footballeurs comme Neymar, Mbappé ou (Luis) Suarez qui peuvent prétendre à ce prix".

CR7, lui, a été victime de l'Uruguay de Suarez et Edinson Cavani (2-1). Le Portugais a également vu la comète Mbappé arriver dans son ciel. Le 7 décembre 2017, l'attaquant passé de Monaco au PSG pour un montage financier de 180 M EUR, faisait une entrée fracassante au classement du Ballon d'or à la 7e place. Il avait alors 18 ans, devenant ainsi le plus jeune joueur à intégrer le top 10 de ce prestigieux trophée.

- CR7 et Leo, fantômes en élimination directe -

Comme l'a tweeté Gary Lineker, ancien international anglais devenu consultant: "Ronaldo et Messi rentrent à la maison. Tous les deux n'ont jamais marqué en match à élimination directe en Coupe du monde". Le Portugais n'a jamais fait trembler les filets en 6 matches "à la vie, à la mort" et l'Argentin est resté muet en 8 matches couperet en Coupe du monde.

Pour son premier Mondial, le natif de Bondy (banlieue parisienne) a donc déjà inscrit un but en phase de groupes et deux en 8e de finale... Et Mbappé revient donc à grandes enjambées sur le total de Ronaldo dans ce tournoi (4 buts) et aperçoit dans ses écrans radar Harry Kane, meilleur artificier du Mondial en Russie (5 buts).

"La Pulga", lui, n'a marqué qu'une fois pendant cette Coupe du monde, peut-être sa dernière (la même problématique peut être posée pour CR7). "Messi peut partir tranquille, où et comme il voudra, mais nous sommes entrés dans une autre époque, celle de Kylian Mbappé, qui a eu sur la Coupe du Monde le même impact que Pelé il y a 60 ans", résume le quotidien la Repubblica à Rome.

- "J'espère que ça ne sera pas trop" -

Car à 19 ans et 6 mois, Mbappé est le deuxième plus jeune joueur à marquer au moins deux buts dans un match de Coupe du Monde depuis la légende du Brésil, Pelé, 17 ans et 8 mois, lors du Mondial-1958 en Suède.

"Félicitations Kylian Mbappé, marquer deux buts dans une Coupe du monde si jeune te place en très bonne compagnie. Bonne chance pour tes autres matches. Sauf contre le Brésil !", a-t-on pu lire sur le compte Twitter d'"O Rei".

"J'espère qu'il restera concentré et qu'il atteindra son objectif personnel, qui est d'être reconnu comme un des meilleurs de l'histoire du football", a disséqué Florent Malouda, ancien international français, en marge d'un évènement dimanche à Moscou.

Et l'ex-crack de Chelsea de conclure: "Il n'a que 19 ans, si tu te souviens ce qu'on faisait à 19 ans... Beaucoup de gens mettent leurs espoirs dans Kylian en France, j'espère que ça ne sera pas trop".



