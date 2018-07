Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

De pas utile à inestimable: le milieu défensif Jordan Henderson, considéré encore sans grand talent il y a quelques années, s'est affirmé depuis le début du Mondial-2018 comme le leader de l'Angleterre, qui doit affronter la Colombie mardi en huitième de finale.

De pas utile à inestimable: le milieu défensif Jordan Henderson, considéré encore sans grand talent il y a quelques années, s'est affirmé depuis le début du Mondial-2018 comme le leader de l'Angleterre, qui doit affronter la Colombie mardi en huitième de finale.



Sa présence sur le banc lors de la défaite contre la Belgique (1-0) a encore renforcé son importance: sans lui, les "Trois Lions" n'ont plus de tête et manquent de jambes.

C'est lui qui organise le milieu de terrain anglais, à grands cris, distillant consignes et ordres de replacement avec autorité. Un savoir-faire fort utile dans le dispositif du sélectionneur Gareth Southgate: dans le milieu à trois, "Hendo" est le seul à être un véritable spécialiste du poste puisque Jesse Lingard et Dele Alli sont généralement alignés comme second attaquant ou ailier en club.

Si Harry Kane port le brassard pour l'Angleterre, le capitaine de Liverpool n'en a pas moins conservé ses habitudes de chef, relayant très régulièrement l'attaquant dans ce rôle si particulier.

Deux actions lors de la démolition du Panama (6-1) en disent long. D'abord, quand Ruben Loftus-Cheek a pris un sermon par l'arbitre, c'est Henderson qui s'est présenté à son côté pour écouter l'homme en noir et rassurer son jeune coéquipier.

Plus tard dans la rencontre, alors que Jesse Lingard et Ashley Young échangeaient insultes et poussettes avec les "Canaleros", c'est encore lui qui est intervenu, extirpant ses coéquipiers d'une échauffourée propice à la récolte de cartons. Sans se départir de sa présence d'esprit, il a ensuite hurlé aux défenseurs Kieran Trippier et Harry Maguire de retourner à leurs postes pour éviter une éventuelle contre-attaque si le coup franc étaient accordé aux Panaméens.

-"Un vrai leader"-

"Je suis vraiment fier de Jordan Henderson, qui a montré tout au long de la saison qu'il est excellent", a apprécié, depuis le camp de base de la Croatie, son coéquipier chez les "Reds" Dejan Lovren. "Même avec la fatigue (mentale), il montre qu'il est un vrai leader pour Liverpool et aussi pour l'équipe d'Angleterre."

Ce mental d'acier lui a parfois posé quelques problèmes... Il n'hésite pas à jouer blessé. "+Hendo+ joue malgré tout et je reçois un appel en colère de Jürgen (Klopp) me demandant: +Mais pourquoi diable ne l'as-tu pas remplacé?+", racontait ainsi Southgate cet hiver.

En Russie, ses performances sur le terrain, lui que beaucoup pensaient trop limité malgré l'excellent parcours européen de Liverpool, finaliste de la Ligue des champions, ont encore renforcé son importance.

Contre la Tunisie (2-1), ses longues ouvertures ont ouvert en deux les "Aigles de Carthage", alors qu'il s'est évertué à tuer dans l'oeuf toute idée de contre-attaque.

Contre le Panama, Henderson a été le seul Anglais à courir plus de dix kilomètres, tout en réussissant 91% de ses passes. Il n'a pas perdu un seul ballon du match.

Baladé à ses débuts sur toute la ligne, posté sur le flanc droit à son arrivée à Liverpool en 2012, c'est Jürgen Klopp qui a fait du joueur né et formé à Sunderland un véritable milieu défensif.

"Je n'étais pas sûr du genre de milieu de terrain qu'il était il y a encore quelques années, il était un peu polyvalent", a commenté sur la BBC l'ancienne légende de Chelsea Frank Lampard. "Mais c'est certainement un leader, il a mûri sur le terrain et hors du terrain et il a montré une véritable intelligence pour assumer ce rôle."

Une déclaration de l'ex-grognard de Chelsea en forme d'adoubement.



Par Maxime MAMET - © 2018 AFP