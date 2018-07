Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate ne veut pas "juger" le buteur colombien Radamel Falcao, très décevant lors de ses passages à Manchester United puis Chelsea, "sur sa période en Premier League", a-t-il déclaré lundi à la veille du huitièmes de finale du Mondial-2018

"Je pense que vous devez vous rappeler quand il jouait en Angleterre, il se remettait d'une blessure au genou.

Le sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate ne veut pas "juger" le buteur colombien Radamel Falcao, très décevant lors de ses passages à Manchester United puis Chelsea, "sur sa période en Premier League", a-t-il déclaré lundi à la veille du huitièmes de finale du Mondial-2018

"Je pense que vous devez vous rappeler quand il jouait en Angleterre, il se remettait d'une blessure au genou.

Je l'ai vu jouer à l'Atletico Madrid (2011-2013) et il était un attaquant incroyable. Durant ses années en Angleterre, je pense qu'il n'a jamais été en mesure d'être totalement en forme", a prévenu Southgate, lors de la conférence de presse d'avant-match Colombie-Angleterre.

"Il semble l'avoir récupérée à Monaco. Évidemment, à chaque fois qu'il joue pour son pays, ses mouvements dans la surface sont incroyables. Nous connaissons les qualités qu'il a dans la finition. Nous connaissons tout de ce joueur et nous ne le jugerons pas sur cette période qu'il a traversée en Premier League, ça c?est sûr", a-t-il ajouté.

Falcao, qui a rejoint le club de la Principauté en 2013, avait évolué une saison à chaque fois en prêt respectivement à Manchester United (2014-2015) et Chelsea (2015-2016), où il n'a pas convaincu.

Autre possible joueur majeur à surveiller pour l'Angleterre: James Rodriguez, qui pourrait être de retour sur les terrains après avoir été touché au mollet jeudi dernier contre le Sénégal.

"Que James joue ou non, cela change un peu le profil du côté gauche. Mais ils ont de très bons joueurs qui peuvent intégrer leur équipe. Nous les avons analysés et nous pensons connaître les domaines dans lesquels nous devons être prêts et ceux que nous pouvons exploiter", a affirmé le technicien anglais.

Alors que de nombreux favoris sont déjà au tapis comme l'Allemagne, l'Argentine, le Portugal, ou l'Espagne, l'Angleterre a-t-elle une opportunité unique de rejoindre la finale du Mondial, d'autant plus qu'elle se retrouve dans la partie de tableau la plus abordable ?

"Inutile de penser à ce qui pourrait arriver après, nous nous concentrons sur le match de (mardi)", a balayé Southgate. "Cela fait 12 ans que nous n'avons pas gagné un match à élimination directe (au Mondial)", a-t-il rappelé.

L'Angleterre n'a plus passé le cap des quarts de finale d'une Coupe du monde depuis 2006. Lors de son dernier tournoi majeur, à l'Euro-2016, la sélection des "Trois Lions" a chuté dès le stade des huitièmes de finale.



Par Maxime MAMET - © 2018 AFP