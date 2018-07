Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Je suis un homme qui rêve beaucoup, mais je suis conscient que nous devons aller pas à pas", a confié lundi le capitaine de la Colombie Radamel Falcao, qui espère battre l'Angleterre, mardi (20h00) en huitièmes à Moscou, pour aller le plus loin possible dans son premier Mondial.

. "Rêve" colombien et fatalité anglaise

Falcao (attaquant de la Colombie): "C'est le genre de match qu'on rêvait de jouer quand nous étions enfant. Nos joueurs sont habitués à ce type de situation et nous voulons seulement en profiter, avec la responsabilité de faire ce qu'il se doit en équipe. Je suis un homme qui rêve beaucoup, mais je suis conscient que nous devons aller pas à pas. Ce que nous avons fait lors du premier match (défaite 2-1 contre le Japon), ce n'était pas bon. Mais maintenant nous avons un huitième contre une grande sélection. La situation est très belle, mais il faut aller pas à pas et Dieu décidera. Cette Coupe du Monde montre l'équilibre qu'il y a au niveau mondial, que dans le football il n'y a pas de différences majeures. Cela a été démontré dans les matches que nous avons vus."

Gareth Southgate (sélectionneur de l'Angleterre): "Inutile de penser à ce qui pourrait arriver après, nous nous concentrons sur le match de (mardi). Cela fait 12 ans que nous n'avons pas gagné un match à élimination directe (au Mondial). Pour cette équipe, c'est une excellente occasion d'aller au-delà des équipes plus expérimentées qui l'ont fait avant et je pense qu'ils ont une chance."

. Duel Kane-Falcao ?

José Pekerman (sélectionneur de la Colombie): "Kane ? C'est un joueur fantastique, qui a fait une énorme saison avec Tottenham, un attaquant très efficace. Il fait partie du top des buteurs. Nous devons faire attention à ne pas lui laisser la moindre occasion, car contre un attaquant de sa condition c'est très difficile (de défendre)".

Gareth Southgate: "Je pense que vous devez vous rappeler quand il jouait en Angleterre, il se remettait d'une blessure au genou. Je l'ai vu jouer à l'Atlético de Madrid (2011-2013) et il était un attaquant incroyable. Durant ses années en Angleterre, je pense qu'il n'a jamais été en mesure d'être totalement en forme. Il semble l'avoir récupéré à Monaco. Evidemment, à chaque fois qu'il joue pour son pays, ses mouvements dans la surface sont incroyables. Nous connaissons les qualités qu'il a dans la finition. Nous connaissons tout de ce joueur et nous ne le jugerons pas sur cette période qu'il a traversée en Premier League, ça c'est sûr."

. James Rodriguez présent ?

José Pekerman: "On a eu la bonne nouvelle après les examens médicaux. Il n'a pas de blessure sérieuse. Il reste donc encore un jour et demi pour voir comment il va. Et comme toujours, on espère qu'il va pouvoir être en mesure de jouer les prochains matches. On a vraiment confiance en tous les joueurs, ils sont tous importants pour notre équipe. On a longtemps été dans le top 10 du classement de la Fifa. Cela montre que l'équipe est stable même si on n'a pas (James et Falcao). On veut montrer qu'on peut être compétitif contre n'importe lequel des favoris (même sans ces deux joueurs)".

Gareth Southgate: "Que James joue ou non, cela change un peu le profil du côté gauche. Mais ils ont de très bons joueurs qui peuvent intégrer leur équipe. Nous les avons analysés et nous pensons connaître les domaines dans lesquels nous devons être prêts et ceux que nous pouvons exploiter."

Propos recueillis en conférence de presse.



