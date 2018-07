Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Il avait été traité de "flop" lors de ses passages ratés en Premier League: Radamel Falcao, de retour à son meilleur niveau, a l'occasion de faire taire les moqueurs d'Angleterre mardi, s'il permet à sa Colombie de se qualifier pour les quarts de finale du Mondial-2018.

Un Tigre face aux Trois Lions. Ca pourrait être l'histoire de bêtes fauves, entre le capitaine de l'ambitieuse Colombie, qui a ouvert son compteur but contre la Pologne (3-0), et une sélection anglaise en passe de se réconcilier avec un public qu'elle a trop souvent déçu. Mais c'est bien plus que ça.

Pour le buteur de 32 ans, formé en Argentine à River Plate, le huitième de finale face à l'Angleterre mardi n'est pas qu'une occasion de qualifier son pays pour un quart de finale, stade atteint sans lui quatre ans plus tôt; mais avec cette fois, au vu des adversaires possibles (Suède ou Suisse), une belle perspective d'atteindre le dernier carré.

- Tête de gondole de Mendes -

C'est aussi l'occasion pour lui de régler ses comptes avec la grise Angleterre, qui en avait fait la cible de bien des railleries lors de deux expériences ratées, à Manchester United (2014-15) puis Chelsea (2015-16).

A l'époque, celui qui est l'une des têtes de gondole de l'écurie du super-agent portugais Jorge Mendes veut absolument quitter Monaco, soit par inquiétude devant le changement de politique sportive du club (du recrutement de stars à la valorisation de jeunes pousses), soit pour oublier la vilaine blessure au genou qui l'a privé du Mondial-2014.

Mais traînant son mal-être sur les terrains de Premier League, il passe la plupart de ces deux années sur le banc de touche - pour le plus grand déplaisir des Colombiens, qui n'ont jamais perdu la foi dans leur capitaine - et n'inscrit que cinq buts en Angleterre, quatre avec ManU, un avec Chelsea. Bien loin de ses statistiques à River Plate, à Porto ou à l'Atletico Madrid.

A l'issue de son bail à Londres, le Daily Telegraph calcule même, non sans ironie que chacun de ses tirs cadrés à coûté 1,46 million de livres aux Blues, ou que chaque minute jouée a coûté 32.000 livres.

"Il a essayé de continuer à jouer à un haut niveau alors que normalement, quand on a une blessure comme la sienne, on reste dans son club pour pouvoir revenir plus rapidement", avait expliqué fin 2016, Leonardo Jardim, son entraîneur à Monaco. "Ce n'est pas facile de récupérer et de jouer dans le même temps."

- "Il bosse beaucoup pour l'équipe" -

Depuis, il s'est refait la cerise en Principauté. Devenu capitaine du club monégasque, le charismatique Colombien va réussir une saison de haut niveau en 2016-17 et ravir le titre de champion de France à la superpuissance nationale parisienne.

"Il bosse beaucoup pour l'équipe, presse avec beaucoup de courses", analyse alors le fin tacticien suisse de Nice Lucien Favre. "Et devant le but, Falcao trouve très vite la position de tir. Il joue juste, se déplace bien, possède un bon jeu de tête et un pied droit extraordinaire. C'est étonnant qu'il revienne à ce niveau-là."

Il s'offre déjà une belle tranche de revanche en inscrivant un but superbe, face à Manchester City, pour franchir l'écueil des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Tigre rugissant ne s'arrêtera qu'en demi-finale, éliminé avec Kylian Mbappé et consorts par la Juventus Turin de son compatriote Juan Cuadrado.

Les deux hommes ont uni leurs efforts pour marquer lors de la phase de poule de ce Mondial, et redresser une situation mal embarquée avec la défaite inaugurale contre le Japon (2-1).

Reste à franchir les huitièmes de finale. Exemple à suivre pour Falcao? Le Belge Adnan Januzaj, lui aussi désigné en son temps "flop" par la presse anglaise, vient de crucifier les Trois Lions d'un tir superbe pour offrir la première place du groupe G à la Belgique. "Je voulais montrer aux gens qui m'ont beaucoup critiqué dans le passé que je suis bien présent". Gare cette fois à la revanche du Tigre.



