Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Le Croate Luka Modric a beau avoir raté un penalty face au Danemark, "ce sera lui qui tirera" le prochain, a assuré lundi son sélectionneur Zlatko Dalic, avant le quart de finale du Mondial-2018 contre la Russie.

Le Croate Luka Modric a beau avoir raté un penalty face au Danemark, "ce sera lui qui tirera" le prochain, a assuré lundi son sélectionneur Zlatko Dalic, avant le quart de finale du Mondial-2018 contre la Russie.



"Luka Modric est notre capitaine et notre leader, et il montré un grand sens des responsabilités et du courage après avoir raté son penalty (en prolongation), en tentant son tir au but et en le marquant", a expliqué le technicien.

En effet, le petit meneur de jeu du Real Madrid a raté dimanche sa tentative à la 115e minute, considérée comme une balle de match, avant de transformer son second essai lors d'une étouffante séance de tirs au but qui a souri aux "Vatreni" (1-1 a.p., 3-2 t.a.b.).

"Cela démontre sa classe mondiale et la différence entre un joueur normal et Luka, parce que cela n'a pas été facile pour lui. Son deuxième essai n'a pas été bien meilleur, mais il a eu plus de chance et c'est ce qui se passe quand on est courageux. Ca sera lui qui tirera" le prochain, a assuré Dalic.

Face au Danemark, la Croatie a remporté son premier match à élimination directe depuis 1998.

"Ca a été un match avec des hauts et des bas, nous avons mal commencé puis nous avons réussi à reprendre le contrôle, après nous avons raté un penalty et nous avons montré notre caractère pendant la séance de tirs au but."

"Nous avons eu de la chance. Peut-être que c'est la récompense pour les autres tournois où nous avons échoué, comme l'Euro-2016 (défaite contre le Portugal en prolongation en 8es) ou celui de 2008 (élimination aux tirs au but face à la Turquie en quarts)".

"Mais nous devons faire attention à ce que cette chance ne se retourne pas contre nous", a mis en garde Dalic.

Pour un place dans le dernier carré, la Croatie affrontera samedi à Sotchi la Russie, l'invité surprise qui a éliminé l'Espagne en 8es (1-1 a.p., 4-3 t.a.b.).

"Ce qu'on a vu dans ce tournoi, c'est que les équipes qui se concentrent sur les individualités ne vont pas très loin, celles qui avancent sont celles qui jouent en équipe. Ca ne sera pas facile, la Russie l'a prouvé en battant l'Espagne, nous nous attendons à un match très dur", a conclu Dalic.



- © 2018 AFP