En plein Mondial-2018 en Russie, des clubs de football malaisiens ont offert à des réfugiés Rohingyas à Kuala Lumpur un moment de joie en organisant un tournoi pour des réfugiés de cette minorité musulmane persécutée dans son pays.

La Malaisie accueille plus de 70.000 Rohingyas de Birmanie, où ils sont nombreux à fuir le pays, souvent à bord de bateaux de fortune sur lesquels ils passent d'exténuantes journées en mer avant de trouver refuge ailleurs.

Un match de football de 90 minutes leur a ainsi offert un répit inespéré, comme ce fut le cas lors du récent tournoi dans la capitale malaisienne. Neuf équipes de Rohingyas ont participé à cet événement organisé à l'occasion des célébrations de la fin du ramadan en Malaisie, pays d'Asie du Sud-Est à majorité musulmane.

"Le football évacue tout mon stress pendant 90 minutes", a confié à l'AFP Mohamad Ishak, l'un des participants âgé de 17 ans. "Ca vous aide à oublier certains de vos problèmes", a-t-il dit.

Les rencontres étaient ponctuées de discussions sur les matches de la Coupe du monde en Russie, et nombre de Rohingyas portaient des tee-shirts à l'effigie de leurs idoles, notamment d'Argentine et d'Allemagne.

Certains ont exprimé l'espoir qu'une équipe de Rohingyas puisse un jour participer à une Coupe du monde, un rêve qui a peu de chance de se réaliser pour ces citoyens considérés comme des étrangers en Birmanie, pays à majorité bouddhiste où ils sont apatrides, même si certains y vivent depuis des générations.

En Malaisie, ils sont devenus une main-d'oeuvre bon marché pour de petits travaux, même s'ils n'ont officiellement pas le droit de travailler. Leurs conditions de vie restent difficiles, dans la mesure où ils n'ont aucun accès aux prestations de base tels l'éducation et les soins médicaux.

Mais grâce à ce tournoi de football, observe Mohamad Younus, un Rohingya de 44 ans venu comme spectateur, "ils ont au moins quelque chose de positif à l'esprit".



