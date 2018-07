Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Francesco Molinari est devenu le premier Italien depuis 71 ans à gagner un tournoi PGA aux Etats-Unis, en remportant dimanche le Quicken Loans National dont Tiger Woods a pris la quatrième place.

Le golfeur de Turin, âgé de 35 ans, a réalisé un dernier tour exceptionnel, rendant une carte de 62, à 8 coups sous le par, avec notamment un eagle au trou numéro 10 suivi de quatre birdies.

Il fallait remonter à 1947 pour trouver trace d'un Italien vainqueur d'un tournoi de l'US PGA, Toney Penna, qui s'était imposé à Atlanta.

"Cette victoire est spéciale", a déclaré Molinari. "J'espère qu'il y en aura d'autres."

L'Italien s'est imposé avec 8 coups d'avance sur l'Américain Ryan Armour et 9 sur le Sud-Coréen Kang Sung-Hoon.

"J'ai joué incroyablement aujourd'hui. Je suis très fier de ma façon de jouer. Par moments, c'était le meilleur golf que j'ai jamais joué (...), c'est difficile de jouer mieux que ça", s'est félicité Molinari, déjà vainqueur fin mai devant le Nord-Irlandais Rory McIlroy du BMW Championship, première levée des Rolex Series du circuit européen EPGA sur le parcours du Wentworth Club au Royaume-Uni,

Tiger Woods a rendu une carte de 66 dimanche pour terminer 4e à 10 coups de Molinari, réalisant six birdies. De quoi se mettre en confiance pour le British Open, qui aura lieu du 19 au 22 juillet.

"Je suis content d'avoir saisi des opportunités", a déclaré Woods. "C'était sympa de faire quelques birdies".

L'ancien N.1 mondial, âgé de 42 ans, fait un retour remarqué cette saison après trois saisons calamiteuses marquées par quatre opérations du dos entre 2014 et 2017. Il court après sa première victoire sur le circuit PGA depuis août 2013 et en Grand Chelem depuis l'US Open 2008, son 14e titre majeur.

Classement après le 4e et dernier tour (par 70):

1. Francesco Molinari (ITA) -21 (67-65-65-62)

2. Ryan Armour (USA) -13 (66-65-68-68)

3. Kang Sung-Hoon (KOR) -12 (72-64-68-64)

4. Abraham Ancer (MEX) -11 (65-70-62-72)

. Tiger Woods (USA) -11 (70-65-68-66)

6. Bronson Burgoon (USA) -10 (68-70-65-67)

. Beau Hossler (USA) -10 (65-66-71-68)

8. Brian Gay (USA) -9 (67-64-72-68)

. Chesson Hadley (USA) -9 (71-64-68-68)

. Andrew Landry (USA) -9 (63-72-65-71)

. Ryan Palmer (USA) -9 (70-67-67-67)

12. Rickie Fowler (USA) -8 (70-66-69-67)

...



