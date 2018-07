Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

L?Amiens SC a repris l?entraînement lundi au stade de la Licorne, un mois et demi après avoir achevé sa première saison dans l'élite à une belle 13e place.

L?objectif pour l'entraîneur Christophe Pélissier sera de "confirmer" cette performance: "Je veux tordre le cou à cet adage qui dit que la deuxième année en Ligue 1 est toujours la plus difficile", a-t-il déclaré à l'AFP.

Vice-capitaine, le milieu Thomas Monconduit, qui a prolongé son contrat de deux saisons (jusqu?en 2021), assenait le même message: "L?objectif sera le même que la saison dernière à savoir se maintenir d'autant que nous avons encore le plus petit budget de Ligue 1."

La journée a été consacrée à des tests médicaux et à la traditionnelle remise des paquetages (maillots, chaussures, etc.) aux joueurs.

Ménagés, car ils ont passé les dernières semaines à la Coupe du monde en Russie avec leur équipe nationale, le latéral droit marocain Oualid El Hajjam et l?attaquant sénégalais Moussa Konaté reprendront respectivement l?entraînement le 16 et le 23 juillet.

Manquaient également à l?appel le défenseur central Khaled Adenon et surtout le milieu offensif Gaël Kakuta, toujours en négociations avec le club picard.

"Ils sont discussions avec le club, j?ai très bon espoir qu'ils soient là cette saison. IIs font partie de ces joueurs indispensables qui faisaient partie de la colonne vertébrale de l?équipe. Si on veut progresser, il faut être capable de les garder, j'espère que ce sera le cas", a confié à l'AFP le coach amiénois, qui cible plusieurs postes durant ce mercato (un latéral droit, un milieu récupérateur, un attaquant et un milieu droit).

Après une première semaine plutôt tranquille, l'ASC partira en stage au Touquet (Pas-de-Calais) la semaine prochaine pour monter en puissance dans sa préparation.



