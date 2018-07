Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Angers a repris l'entraînement lundi avec ses nouvelles recrues, dont l'attaquant international camerounais Stéphane Bahoken et l'ancien milieu de terrain stéphanois Vincent Pajot.

Angers a repris l'entraînement lundi avec ses nouvelles recrues, dont l'attaquant international camerounais Stéphane Bahoken et l'ancien milieu de terrain stéphanois Vincent Pajot.



Formé au club, l'attaquant Dorian Bertrand est de retour à Angers et a également participé à la première séance d'entraînement qui a eu lieu lundi après-midi au complexe sportif de la Baumette à Angers. La saison dernière avec Cholet, l'attaquant de 25 ans a été élu meilleur joueur de National et a inscrit 6 buts.

Le défenseur Yoann Andreu et le milieu offensif Loïc Puyo, en soins, étaient absents.

Le SCO attend encore plusieurs renforts mais le mercato tarde à se décanter. "D?autres joueurs vont nous rejoindre", a assuré l'entraîneur Stéphane Moulin, "mais on ne sait pas quand car le marché bouge peu. Tant que la Coupe du monde est encore dans toutes les têtes, l?économie du football avance un peu moins vite".

Le secteur offensif devrait encore s?étoffer pour palier le départ de Karl Toko Ekambi à Villarreal. "Pour nous, c?est un éternel recommencement", a ajouté le coach dont l?objectif est de décrocher un 4e maintien consécutif.

Plusieurs joueurs susceptibles de partir n'ont pas participé aux premières séances d'étirements dirigées par Stéphane Moulin, dont le défenseur sénégalais Saliou Ciss, le milieu de terrain malien Lassana Coulibaly et l'attaquant ivoirien Thomas Touré.

Programme:

Stage aux Sables-d?Olonne du 9 au 17 juillet

Matches amicaux:

Angers ? Les Herbiers (N2), 17 juillet aux Sables-d?Olonne

Angers - Lorient (L2), 21 juillet à Saint-Brévin-les-Pins

Angers - Caen (L1), 25 juillet à Sablé-sur-Sarthe

Angers - Nantes (L1), 28 juillet aux Sables-d?Olonne



- © 2018 AFP