La première séance d'entraînement de Patrick Vieira avec l'OGC Nice s'est déroulée lundi sans l'attaquant international italien Mario Balotelli, une absence qui n'était apparemment pas prévue.

"Mario était attendu ce matin. Je n?ai pas d?info. Nous en prenons acte", a déploré Patrick Vieira, lors de son point presse. "Mon souhait est de conserver les joueurs qui ont envie de rester et de s?inscrire dans le projet. Je ne sais pas ce que Mario veut faire", a-t-il encore déclaré avant de réclamer un peu de temps pour évaluer son effectif.

Autres absents --excusés-- à cette reprise niçoise: les "mondialistes" tunisiens Bassem Srarfi et Mouez Hassen (opéré d'une épaule), le jeune tricolore Malang Sarr ou Alassane Plea, l?attaquant bénéficiant d?un bon de sortie cet été, retardé par un problème de correspondance. Parmi les présents figurait en revanche Yoan Cardinale, le gardien de but qui doit donc avoir prolongé un contrat qui arrivait à échéance le 30 juin dernier.

Le nouveau technicien niçois accompagné de trois adjoints ?Christian Lattanzio, Kristian Wilson, Matt Cook? déjà à ses côtés au New York City FC, et des hommes déjà en place ? Fred Gioria, Lionel Létizi ? a démarré, avant cette reprise attendue "avec impatience", par une rapide présentation de ses souhaits aux footballeurs niçois.

Les deux premières recrues de l?OGC Nice, le milieu brésilien Danilo Barbosa et le défenseur Christophe Hérelle ont pris leurs marques dans un groupe qui s?envolera, samedi, pour Divonnes-Les-Bains (Ain) pour une semaine de stage et les deux premiers matches amicaux d?une série de quatre.



