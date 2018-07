"Il nous a portés quand nous avions besoin de lui et je le félicite pour cela": non, le sélectionneur croate Zlatko Dalic ne parle pas de Luka Modric, son crack du Real Madrid. L'hommage est pour son gardien Danijel Subasic.

"Il a arrêté trois tirs au but lors de la séance et ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, il a été notre héros", en remet une couche le coach après la qualification pour les quarts du Mondial-2018 aux dépens du Danemark (1-1, 3-2 t.a.b.).

Tout a pourtant mal commencé pour le gardien de Monaco. Et après sa bourde dès la 57e seconde, rien ne laissait présager une telle apothéose. Sur une touche longue, Mathias Jörgensen hérite du ballon et place un tir à portée du gardien. Celui-ci semble faire l'arrêt, mais dévie finalement la balle dans ses buts. Pas brillant.

Le gardien, très décrié sur le Rocher, venait alors de donner raison à ses détracteurs, lui qu'on dit prompt à la boulette et trop collé sur sa ligne. Allait-il connaître une soirée cauchemardesque, comme il en a tant connu cette saison? L'ombre des 4-0 à Nice, 7-1 à Paris, ou des huit buts encaissés en deux matches contre Porto pointait déjà le bout de son nez.

Il saisit sa chance

Heureusement pour lui, la Croatie a égalisé trois minutes plus tard, Mario Mandzukic redonnant une chance de briller à son portier. Et il l'a saisie, comme il a su le faire à Monaco, où il a écarté tous les concurrents de gros calibre que ses dirigeants ont recruté, notamment les deux finalistes de Coupes du monde, l'Argentin Sergio Romero et le Néerlandais Marteen Stekelenburg.

Impérial le reste du match, il a été brillant lors la séance des tirs au but. "Les tirs au but sont une loterie et cette fois la chance était de notre côté", a-t-il expliqué, modeste.En déviant le premier tir au but sur le poteau, il a redonné à lui seul courage aux Croates, qui venaient de manquer un penalty en fin de prolongation, pourtant tiré par Modric.

En arrêtant deux autres, il a offert la qualification à ses "Vatreni" et volé la vedette à son vis-à-vis Kasper Schmeichel, qui avait arrêté le penalty de Modric puis détourné deux tirs au but lors de cette séance à rebondissements. Portée aux nues, la performance du gardien monégasque ne doit pourtant pas cacher la piètre sortie des joueurs de champ croates.

"Cette génération a poussé"

Ils ont en effet déjoué, partageant quasiment la possession avec les Danois (54%) et se contentant de tirs de loin, assez inoffensifs pour un gardien comme Schmeichel junior, le fils du grand Peter de Manchester United. Le général Modric, empêtré dans le bourbier danois, n'a trouvé qu'une fois la faille au bout de la prolongation... Mais n'a pas su l'exploiter.

Sa passe dans l'axe à destination de Rebic est parfaite, l'attaquant fait le nécessaire pour éliminer Schmeichel, mais il est fauché par "Zanka" Jörgensen au moment de tirer dans le but vide. Penalty logique. Mais Modric, qui avait la qualification au bout du pied, s'effondre et tire sur le gardien, soulevant beaucoup de questions sur sa capacité à exister contre la physique Russie en quart de finale.

"Le plus important c'est que cette génération a poussé au-delà de ses possibilités. Il n'y a plus de limites, le rêve d'un titre de champion du monde est vivant", veut croire le quotidien Jutarnji List. C'est vrai, mais il ne faudra pas compter sur Subasic à chaque fois. A Modric de s'y coller maintenant.



