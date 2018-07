Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 43 minutes

Pas vraiment favorites de leurs groupes, les deux nations ont lutté avec leurs armes: jeu long et solidarité à toutes épreuves pour la Suède, collectif bien huilé et défense efficace pour la Suisse. Et les voilà opposées en 8e de finale du Mondial mardi (16h00, heure de Paris) à Saint-Pétersbourg.

