L'Uruguay sait désormais ce qu'il a, une "lésion" de type ?dème "sans déchirure de fibres musculaires" au mollet, mais toujours pas s'il sera disponible face à la France vendredi en quarts de finale du Mondial-2018: la blessure d'Edinson Cavani est un nuage sombre dans le ciel de la Céleste.

Le communiqué de la fédération uruguayenne (AUF) est très détaillé, mais reste muet sur l'essentiel, à savoir si Cavani pourra faire face à l'équipe de France, pour tenter d'arracher une place pour les demi-finales du Mondial. Si le climat actuel est plutôt pessimiste, le joueur, qui a "toujours mal", va "effectuer un travail différencié et une réadaptation physiologique", indique la fédération.

Après un jour et demi de repos, le joueur a en effet passé des examens lundi et ceux-ci ont révélé une "lésion ?démateuse sur le muscle interne du mollet de sa jambe gauche, sans déchirure de fibres musculaires".

En clair, pas forcément aussi grave qu'annoncé, mais pas totalement rassurant non plus. Pour que ce dur au mal abandonne ses coéquipiers à 2-1, à la 74e minute d'un match clé, samedi contre le Portugal, c'est que l'affaire doit être sérieuse.

"J'ai une douleur, j'ai ressenti un pincement pendant une action et je n'ai pas pu continuer", avait expliqué Cavani après sa sortie du terrain, tandis que son coéquipier de l'attaque Luis Suarez n'avait pas fait mystère de son inquiétude.

"Nous espérons tous, nous croisons les doigts pour qu'il se rétablisse le plus vite possible car je pense qu'Edi démontre depuis longtemps à quel point il est important pour la sélection", avait-il dit après le match gagné contre le Portugal grâce à un doublé de... Cavani, déjà buteur en phase de poules contre la Russie.

- "Changer énormément de choses" -

Présent en conférence de presse lundi, son jeune coéquipier du milieu de terrain Rodrigo Bentancur s'est voulu rassurant. "Il est très bien, très content de son match de l'autre jour", a observé le milieu de la Juventus Turin, sans se prononcer lui non plus sur une date de retour.

Ni les questions sans réponses, ni le temps orageux à Nijni Novgorod, n'ont en tout cas empêché la Céleste de se réunir lundi autour d'un des péchés mignons des Uruguayens: un asado préparé à l'arrière du bâtiment où logent les joueurs. Cavani était présent avec ses coéquipiers pour déguster un morceau de viande cuit au feu de bois, en sirotant un maté.

Un forfait vendredi du joueur de 31 ans serait quand même un sacré coup dur pour la Céleste, et l'attaquant des Bleus Antoine Griezmann, grand fan de l'Uruguay, n'a pas manqué de le souligner. "S'il est blessé, ça va changer énormément de choses", a-t-il expliqué à la presse dimanche.

"C'est le meilleur attaquant, il ne lâche rien, dans la surface il n'a besoin que d'une ou deux touches pour tirer. Cavani à Paris, il défend, avec l'Uruguay, il défend", a observé le buteur de l'Atlético Madrid, club qu'il a rejoint sur conseil du capitaine de l'Uruguay Diego Godin.

Toutefois, a aussi averti "Grizi", "s'il ne peut pas jouer, il y a Christian Stuani, un attaquant +chiant+ qui va défendre" et qui, a 31 ans, sort d'une saison à 21 buts (contre 19 pour Griezmann) en Liga avec Gérone.

Pas sûr toutefois que cela suffise pour compenser l'absence de Cavani qui, lui, a planté 40 buts avec Paris cette saison... En terminant tranquillement pour se ménager en vue du Mondial.



