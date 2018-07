Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le jeune gardien de Toulouse Alban Lafont, 19 ans, s'est engagé pour cinq ans avec la Fiorentina, a annoncé le club italien lundi.

"Alban est désormais un joueur de la Fiorentina" a annoncé le club florentin sur son compte Twitter alors que sur le sien le club français a adressé un "Merci pour tout Pitchoun et bonne chance pour la suite de ta carrière" à son ancien portier.

Le montant du transfert n'a pas été précisé mais se situerait entre 8,5 et 9 millions d'euros selon la presse française et italienne. Il sera remplacé à Toulouse par Baptiste Reynet arrivé en fin de semaine dernière dans le club qui s'est maintenu en Ligue 1 après un barrage contre Ajaccio.

En novembre 2015, Lafont était devenu le plus jeune gardien à débuter en Ligue 1, à 16 ans et dix mois. Il a depuis disputé 106 matches en équipe première et totalise 36 "clean sheets". Il compte également trois sélections avec l'équipe de France des moins de 20 ans.

L'ancien gardien français de la Fiorentina Sébastien Frey a adressé un tweet d'encouragement au jeune gardien à l'occasion de son passage des Violets à la Viola: "Bonne chance à Alban Lafont pour sa nouvelle aventure avec le maillot de la Viola! Un bon recrutement pour le futur et de nouveau un Français pour défendre les cages de Florence. Ca me plaît."



