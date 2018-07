Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Edinson Cavani souffre d'une "lésion oedémateuse" au mollet gauche, "sans déchirure de fibres musculaires", selon un communiqué de la fédération uruguayenne (AUF) lundi soir qui ne précise pas si le Parisien, blessé en huitièmes de finale, sera rétabli pour affronter la France vendredi en quarts de finale.

Edinson Cavani souffre d'une "lésion oedémateuse" au mollet gauche, "sans déchirure de fibres musculaires", selon un communiqué de la fédération uruguayenne (AUF) lundi soir qui ne précise pas si le Parisien, blessé en huitièmes de finale, sera rétabli pour affronter la France vendredi en quarts de finale.



"Une étude d'imagerie a été réalisée chez le joueur Edinson Cavani, confirmant la lésion oedémateuse sur le muscle interne du mollet de sa jambe gauche, sans déchirure de fibres musculaires", a indiqué la fédération uruguayenne, précisant que le joueur avait "toujours mal" et qu'il allait "effectuer un travail différencié et une réadaptation physiologique".

L'AUF ne précise pas, en revanche, si "Edi", qui reste sur un doublé décisif contre le Portugal (2-1) et un début de Coupe du monde très intéressant, sera remis sur pied à temps pour pouvoir affronter l'équipe de France de son coéquipier au PSG Kylian Mbappé, vendredi à Nijni Novgorod en quarts de finale.

"J'ai une douleur, j'ai ressenti un pincement pendant une action et je n'ai pas pu continuer", avait expliqué Cavani après sa sortie du terrain, à la 74e minute du huitième contre le Portugal.

"Il est très bien, très content de son match de l'autre jour", a observé le milieu de la Juventus Turin Rodrigo Bentancur lundi en conférence de presse. "Et maintenant, on espère qu'il va récupérer" pour le match contre les Bleus.



Par Maxime MAMET - © 2018 AFP