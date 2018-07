Elle ne l'avait plus fait depuis 1994: la Suède, sans Zlatan Ibrahimovic, s'est qualifiée pour un quart de finale de Coupe du monde. L'Angleterre, qui attend depuis douze ans de retrouver ce niveau, doit éliminer la Colombie de Radamel Falcao dans la soirée pour la rejoindre.

Maudite "Nati"

Dans un match très pauvre en occasions, les Suédois ont battu la Suisse 1 à 0 grâce à Emil Forsberg à la 66e minute. En dehors de ce but, il a fallu attendre les dernières secondes de cette rencontre - qui n'avait pas fait le plein de public à Saint-Pétersbourg - pour voir un peu d'animation. Car l'arbitre a accordé un penalty aux Suédois dans les arrêts de jeu, avant de l'annuler pour le transformer en coup franc (raté) après visionnage des images grâce à l'assistance vidéo (VAR).

C'est un échec terrible pour la Suisse qui n'a jamais remporté un match à élimination directe en Coupe du monde. Elle avait pourtant du répondant dans son effectif avec les Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri. Pour les Suédois, c'est une belle histoire qui continue. Pour arriver en Russie, ils ont franchi des obstacles de taille. Ils ont d'abord éliminé l'Italie de Gianluigi Buffon en barrages. Puis ils ont terminé premiers d'une poule fatale à l'Allemagne, championne en titre.

Mieux sans Zlatan?

Et tout ça sans l'emblématique et encombrant Zlatan Ibrahimovic, qui s'est retiré de la sélection après l'Euro-2016. Et ça marche mieux, comme l'avait perfidement glissé Andreas Granqvist la veille du match contre les Suisses: "Au cours des deux dernières années, tout au long des qualifications, nous nous sommes battus les uns pour les autres, nous l'avons montré très clairement". Ce qui veut dire en clair, fini les ego, fini les clans.

Cette nouvelle Suède attend maintenant de savoir qui elle va rencontrer samedi à Samara (16h00 française). Angleterre ou Colombie?

Angleterre: tourner la page des ratés

A Moscou (20h00 française) les "Trois Lions" tenteront de mettre derrière eux des années de contre-performances, à condition de renverser la jolie Colombie des Radamel Falcao et Juan Cuadrado. James Rodriguez est lui convalescent. Pourra-t-il jouer?

Pour le football anglais, ce match sera le plus important de la décennie, a prévenu le sélectionneur Gareth Southgate. L'Angleterre, depuis sa dernière apparition en quart de finale du Mondial-2006, enchaîne les ratés avec une certaine régularité. Les Anglais ont ainsi été humiliés en huitièmes en 2010. Ils avaient terminé derniers de leur groupe en 2014, sans aucune victoire. Plus récemment, ils ont été sortis sans gloire dès les huitièmes de l'Euro-2016 par la petite Islande.

Sous l'impulsion de Southgate, calme cornac d'une équipe rajeunie et inexpérimentée, l'Angleterre s'est fait plutôt séduisante depuis le début du tournoi, grâce notamment à l'incroyable finisseur Harry Kane, déjà auteur de cinq buts (meilleur buteur du tournoi).

Dans une sérénité rare (pas de scandale à noter), et avec un football offensif et moderne, la sélection de Sa Majesté a battu la Tunisie (2-1) puis écrasé le Panama (6-1), avant de faire tourner et perdre contre la Belgique (1-0) lors de la dernière journée. Une défaite qui arrange bien Southgate puisqu'elle lui a permis d'échapper à la moitié de tableau des favoris brésiliens, français et belges.

Mais avant de rêver en grand, comme le font déjà certains médias britanniques, il faudra se défaire des Cafeteros.

Suarez tacle Griezmann

Rien n'est fait pour les "Trois Lions", les Sud-Américains étaient quart-de-finalistes en 2014, et aux aussi disposent d'un sacré buteur maison, Falcao.

"Inutile de penser à ce qui pourrait arriver après", a insisté Southgate. "Cela fait douze ans que nous n'avons pas gagné un match à élimination directe (au Mondial). Pour cette équipe, c'est une excellente occasion d'aller plus loin que des équipes plus expérimentées avant elle". Et sinon, la fièvre continue de monter avant France-Uruguay, quart de finale programmé vendredi à Nijni Novgorod (16h00 française). Antoine Griezmann répète à l'envi son amour pour l'Uruguay? Il "ne connaît pas le sentiment d'être uruguayen", a rétorqué Luis Suarez, attaquant vedette de la Celeste, mardi en conférence de presse.

"Il ne connaît pas le dévouement et les efforts que les Uruguayens font depuis leur plus jeune âge pour pouvoir réussir dans le football, malgré le peu de gens que nous sommes", a insisté "le Pistolero". Le match est lancé.



