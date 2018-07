Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Les joueurs du Stade de Reims, promus en Ligue 1, ont retrouvé le chemin de l?entraînement, mardi au centre de vie Raymond-Kopa, sous la direction de David Guion.

Le coach rémois et son staff ont dirigé leur première séance, en présence de quatre recrues, Tristan Dingomé, Moussa Doumbia, Thomas Fontaine et Ghislain Konan.

David Guion attend encore un milieu défensif, un avant-centre et un arrière gauche alors que son effectif reste aussi à affiner du côté des départs.

Absents lors de cette reprise, Danilson Da Cruz, Anatole Ngamukol et Hendrick Cakin ont jusqu?au 11 juillet pour trouver leur prochain défi, a expliqué l'entraîneur champenois.

À ce moment-là, le Stade de Reims sera en pleine préparation de sa première rencontre amicale face à Lille (L1), qui se disputera le 14 juillet, à Saint-Quentin (Aisne).

Le club promu partira ensuite en stage au Touquet (Pas-de-Calais), où l?attendent deux matches de préparation, face au Red Star (L2) le 18 juillet et contre le Cercle Bruges (D1 belge) trois jours plus tard.

En tout, David Guion a prévu sept matches de préparation avant la reprise, dont deux face à des équipes de Ligue 1, Strasbourg (28 juillet) et Guingamp (31 juillet).

Une dernière opposition est prévue le 3 août, sans doute face à une autre formation de l?élite, afin d?être fin prêt pour le copieux calendrier qui attend les Rémois à la reprise, à savoir un déplacement à Nice (11 août), suivi de la réception de Lyon (18 août).

"C?était ma volonté de rencontrer une grosse équipe lors des premières journées, a fait savoir David Guion. Ce sera deux rencontres de haut niveau mais en Ligue 1, tous les matches le seront."

Le Stade de Reims s'est fixé pour objectif le maintien en Ligue 1.



Par Adrien DE CALAN - © 2018 AFP