L'heure de la reprise a sonné pour les Guingampais, 26 joueurs ont pris part lundi à la première séance d'entraînement dirigée par Antoine Kombouaré, dont la recrue estivale Nolan Roux.

L'attaquant s'est engagé pour deux ans après une saison convaincante à Metz avec 15 buts.

Deux séances quotidiennes sont programmées jusqu?à vendredi, avant de prendre la direction de Pornic (Loire-Atlantique) pour un premier stage d?une semaine.

Lundi, seuls manquaient à l?appel le gardien suédois Karl-Johan Johnsson, qui affronte ce mardi la Suisse en huitième de finale de la Coupe du monde, et l?international espoirs Ludovic Blas, dont le retour est programmé vendredi.

Un groupe pléthorique dans lequel figuraient notamment Clément Grenier, Yannis Salibur et Marcus Coco. Trois éléments qui disposent d?un bon de sortie et dont l?avenir devrait s?inscrire sous d?autres cieux dans les prochaines semaines.

"Aujourd?hui, on attend plutôt des départs que des arrivées", a expliqué Antoine Kombouaré. J?ai beaucoup d?attaquants de valeur. On a des postes doublés, voire plus. Pour une équipe qui ne dispute pas la Coupe d?Europe, 24-25 joueurs, c?est largement suffisant".

Une densité qui explique le fait que même en cas de départs, l?effectif ne devrait pas être bouleversé. "On a du monde, a assuré l?entraîneur guingampais. Nicolas (Benezet), Jimmy (Briand) et Yeni (Ngbakoto) ont le profil pour compenser l?éventuel départ de Clément (Grenier). De ce côté là, on est serein".

Un climat apaisé auquel la venue de Nolan Roux a contribué, le natif de Compiègne étant appelé à épauler Jimmy Briand en pointe. L'ancien Lillois, arrivé libre, aura pour mission, notamment, d?apporter son sens du but à une équipe qui, par le passé, a parfois péché au niveau de la finition.



