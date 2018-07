Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

L'entraîneur du Stade Rennais Sabri Lamouchi a prolongé son contrat jusqu?en 2020 avec une année optionnelle, a annoncé mardi Olivier Létang, le président du club, à l'issue du premier entraînement de la saison du club breton.

Arrivé en novembre dernier, Sabri Lamouchi avait signé un contrat de un an et demi avec une année en option et était donc lié à Rennes jusqu'en juin 2019.

L'ancien international français qui a remplacé Christian Gourcuff, a terminé 5e de L1 la saison dernière, accrochant une qualification pour la phase de groupes de l'Europa League.



