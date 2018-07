Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Sans compter le temps additionnel, les Bleus restent sur 394 minutes de jeu consécutives sans marquer le moindre but aux Uruguayens, soit six heures et demie... La Celeste, qui se dresse vendredi face aux Bleus en quarts de finale du Mondial-2018, est un adversaire historiquement coriace pour l'équipe de France.

