Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Les latéraux Marcelo et Douglas Costa ont effectué mardi leur retour à l'entraînement avec le Brésil, qui peut ainsi espérer récupérer deux titulaires potentiels pour son quart de finale de la Coupe du monde, vendredi, face à la Belgique.

Les latéraux Marcelo et Douglas Costa ont effectué mardi leur retour à l'entraînement avec le Brésil, qui peut ainsi espérer récupérer deux titulaires potentiels pour son quart de finale de la Coupe du monde, vendredi, face à la Belgique.



"Bonne nouvelle!", a tweeté mardi la Fédération brésilienne: "Douglas Costa a pu retourner à l'entraînement avec le reste de l'équipe et a pris part aux activités du jour."

L'ailier gauche de la Juventus Turin n'est apparu qu'une seule fois sur le terrain lors de ce Mondial, lors de la victoire contre le Costa Rica en phase de poule (2-0), match lors duquel il s'est blessé à une cuisse. Il a depuis manqué l'opposition contre la Serbie (2-0), puis la rencontre face au Mexique en 8e de finale (2-0).

De son côté, l'arrière gauche du Real Madrid Marcelo "revient à l'entraînement et à la routine", précise la Fédération brésilienne en publiant la vidéo d'un "toro" où on le voit très à l'aise. Lui aussi a manqué le huitième, en raison d'une douleur au dos, suppléé par Filipe Luis.

La Seleçao doit encore s'entraîner mercredi à Sotchi avant de s'envoler pour Kazan, où se jouera son quart de finale. Un match pour le dernier carré que manquera à coup sûr le milieu Casemiro, suspendu.



- © 2018 AFP