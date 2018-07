"On va essayer de faire mieux que la saison dernière. Mais nous n'avons pas la prétention de dire que nous serons européens", a déclaré Laurent Nicollin, le président de Montpellier, lors de la conférence de presse de rentrée du club héraultais mercredi.

Dixième du classement de Ligue 1 la saison passée, Montpellier a officiellement retrouvé le terrain lundi, mais le club a fait sa rentrée mercredi devant la presse, au centre d'entraînement de Grammont, avec des objectifs mesurés donc.

Au rayon des arrivées, l'attaquant serbe Petar Skuletic s'est félicité du "challenge très excitant" en perspective: "C'est très difficile d'évoluer en France quand on est attaquant. C'est un défi que j'attendais depuis un moment. J'ai hâte de démarrer ma carrière en France", a affirmé l'ancien joueur de Genclerbirligi (D1 turque).

Le défenseur Damien Le Tallec, deuxième recrue du club en provenance de l'Etoile Rouge de Belgrade, a également prononcé ses premiers mots dans son nouveau club: "C'était un désir de revenir en France, surtout en Ligue 1. J'ai effectué un bon bout de chemin à l'Est. C'était le moment de revenir en France. Ma décision a été prise très facilement. J'avais pas mal de sollicitations de clubs de l'Est, mais dans ma tête, c'était parfait pour moi de revenir en France et à Montpellier".

Selon Laurent Nicollin, le club recherche encore un joueur offensif et une nouvelle proposition a été adressée au FC Metz pour s'attacher les services du milieu offensif Florent Mollet.

Quatre jeunes du centre de formation ont eux signé un contrat professionnel pour la nouvelle saison: Amir Adouyev, Yanis Ammour, Kylian Kaïboue et Clément Vidal. "On est un club formateur", a insisté l'entraîneur, Michel Der Zakarian: "On est là pour les faire progresser, pour qu'ils soient bons avec les pros".

Le club a repris sous une chaleur caniculaire, avec l'intégralité de son effectif, sauf trois joueurs: le défenseur formé au club Nicolas Cozza, retenu avec l'équipe de France U19, le milieu de terrain Ellyes Skhiri, toujours en vacances après sa participation à la Coupe du monde avec la Tunisie, et l'attaquant tchadien Casimir Ninga, en partance pour le SM Caen où il doit effectuer la visite médicale.

Sur le départ, le défenseur Jérôme Roussillon était par contre présent. Le club héraultais lui a accordé un bon de sortie et la formation allemande de Mayence s'est positionnée, mais le latéral gauche a décliné cette offre que Montpellier était prêt à accepter.

Montpellier partira en stage du 13 au 20 juillet à Mende, en Lozère, avec un premier match amical le 14 juillet contre Clermont (Ligue 2).



