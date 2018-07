Ils espèrent tous que les Bleus iront le plus loin possible à la Coupe du monde: cafetiers et limonadiers, sites de paris sportifs, vendeurs de télévisions haute définition ou de produits dérivés profitent de "l'effet Mondial" pour doper leurs ventes.

Pour les marchands de télé, la Coupe du monde de foot est le moment à ne pas rater pour renouveler l'équipement des Français. Durant les 15 premiers jours de juin, 100 millions d'euros ont été dépensés, notamment dans des téléviseurs grandes tailles (55" et plus) en ultra-haute définition, soit un chiffre d'affaires deux fois plus élevé que sur la même période de 2017, selon l'institut GfK France.

La période est "assez comparable à celle de Noël", explique à l'AFP Walter Ceccucci, directeur des produits Télévision chez Fnac Darty, ajoutant toutefois qu'un "pic a été atteint" et qu'on ne peut parler d'une "euphorie de consommation comme en 98". Carton plein également pour les paris sportifs puisque la phase des poules a suscité 363 millions d'euros de mises, selon l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) et la Française des Jeux (FDJ).

Les trois premières rencontres disputées par les hommes de Didier Deschamps ont généré plus de 39 millions d'euros, précisent-elles.

Et "plus on avance dans la compétition, plus il y a de mises", commente le directeur marketing de PMU, Samuel Loiseau, ajoutant que "pour chaque match des Bleus, on recrute cinq fois plus de parieurs qu'un match normal".

- Phénomène Panini -

Dans les bars et les pubs, on s'intéresse aussi aux pronostics mais surtout au parcours de Paul Pogba et des siens pour bénéficier le plus longtemps possible de l'"effet Mondial". "Si on prend l'Euro-2016, il y a eu entre 5 et 10% de hausse de chiffres d'affaires. La Coupe du monde devrait faire beaucoup plus", espère Laurent Lutse, représentant des cafés et brasseries à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih).

Selon le cabinet d'études NPD Group, une progression de 20% de la fréquentation des bars et pubs devrait être enregistrée les soirs de matchs.

Chez les vendeurs de produits dérivés, on attend beaucoup de cette fin de Mondial. Les cartes à collectionner Panini FIFA Moscou 2018 ont été ainsi le "jouet le plus vendu en France sur la troisième semaine de mai avec 400.000 paquets écoulés" selon NPD.

Le Mondial, "c'est l'événement qui génère le plus de ventes et a le plus de succès de nos collections", témoigne la responsable produit de Panini, Stéphanie Parisse. "On retrouve le phénomène cours de récré chez les enfants qui adorent échanger leurs stars de foot. Pour les adultes, c?est le côté madeleine de Proust", ajoute-t-elle sans dévoiler les ventes de l'entreprise.

Mais les bons résultats de Panini dépendent directement de ceux des Bleus. Le groupe prévoit un "net recul" des ventes si la France ne passe pas l'obstacle de l'Uruguay vendredi en quart de finale. Lors de l'Euro-2016, NPD a évalué l'"effet compétition" sur le commerce des cartes à collectionner à +74% de ventes. "Un Mondial de football rapporte entre 10 et 14 millions d'euros supplémentaires à l?industrie du jouet", précise Frédérique Tutt, experte du marché du jouet chez NPD.

- Vente de maillots -

Les retombées économiques du Mondial viennent aussi des ventes de maillots, en grandes surfaces, magasins de sport ou en ligne. "En 2016 en France, les ventes de maillots +replica+ avaient doublé en juin et en juillet avant de tomber à une croissance de +10% +seulement+ sur les mois suivants", explique David Richard, analyste Sport chez NPD, précisant qu'une victoire finale des Bleus aurait évidemment un "impact beaucoup plus fort" sur le marché.

Si la France atteint au moins les demi-finales, les ventes de maillots pourraient notamment profiter à Nike, équipementier officiel des Bleus contre 50,5 M EUR par an pour la période 2018-2026, et deuxième équipementier du Mondial. Adidas, malgré l'élimination de l'Allemagne qu'elle sponsorise, tablait fin juin sur la vente de huit millions de maillots dans le monde, soit plus qu'en 2014 quand les Allemands avaient été sacrés champions du monde.



AFP