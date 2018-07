Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Brésilien Willian va retrouver vendredi à Kazan son coéquipier de Chelsea, le Belge Eden Hazard.

Le Brésilien Willian va retrouver vendredi à Kazan son coéquipier de Chelsea, le Belge Eden Hazard.

Mais le temps d'un quart de finale de Coupe du monde, l'ailier de la Seleçao s'est dit prêt, mercredi, à mettre de côté leur amitié pour "sortir vainqueur".

"Il est l'un des meilleurs joueurs au monde, mais en ce moment je suis dans une autre équipe et je veux tout faire pour gagner. Je sais qu'on restera amis après", a affirmé le feu-follet de 29 ans en conférence de presse à Sotchi.

"C'est un joueur très humble et j'aime passer du temps avec lui au quotidien, en club. Mais maintenant le moment est venu pour chacun de nous de défendre notre camp et j'espère en sortir vainqueur", a ajouté Willian, qui retrouvera également vendredi soir le gardien de Chelsea Thibaut Courtois dans les buts des "Diables Rouges".

Auteur de sa meilleure prestation du Mondial-2018 en huitièmes de finale face au Mexique, Willian devrait, sauf surprise, figurer dans le onze de départ du sélectionneur Tite.

"L'équipe a évolué depuis le premier match", a encore souligné l'un des rescapés du fiasco au Mondial brésilien de 2014. "Il y avait de la nervosité au premier match (...) et nous avons progressé étape par étape".



Par Mauricio RABUFFETTI, avec Giovanna FLEITAS à Nijni Novgorod - © 2018 AFP