Et un de plus! Harry Kane a encore frappé et pris deux longueurs d'avance au classement des buteurs en inscrivant son sixième but du Mondial-2018 mardi soir face à la Colombie, éliminée au pied des quarts de finale lors d'une séance de tirs aux buts.

C'est encore une fois grâce à un penalty (le quatrième sur six réalisations) que l'attaquant de Tottenham a consolidé son statut de buteur le plus prolifique du Mondial-2018.

Le défenseur colombien Yerry Mina, meilleur buteur de son pays loin devant la star Radamel Falcao lors de cette compétition, a lui porté son total à trois buts en égalisant dans les arrêts de jeu (1-1, 90+3) pour propulser les deux équipes en prolongations.

Lors de l'autre huitième de finale mardi, le numéro 10 Emil Forsberg a offert la victoire à la Suède d'une frappe déviée par un défenseur suisse, unique réalisation du match: son premier but lors de ce Mondial, synonyme de qualification pour les quarts de finale.

6 buts: Kane (Angleterre)

4 buts: Cristiano Ronaldo (Portugal), Lukaku (Belgique)

3 buts: Cavani (Uruguay), Cheryshev (Russie), Costa (Espagne), Dzyuba (Russie), Kylian Mbappé (France), Yerry Mina (Colombie)

2 buts: Agüero (Argentine), Coutinho (Brésil), Granqvist (Suède), Griezmann (France), E. Hazard (Belgique), Inui (Japon), Jedinak (Australie), Khazri (Tunisie), Modric (Croatie), Musa (Nigeria), Neymar (Brésil), Salah (Egypte), Son Heung-min (Corée du Sud), Stones (Angleterre), Suárez (Uruguay)

1 but: Al-Dawsari (Arabie Saoudite), Al-Faraj (Arabie Saoudite), Ansari Fard (Iran), Aspas (Espagne), Augustinsson (Suède), Badelj (Croatie), Batshuayi (Belgique), Bednarek (Pologne), F. Ben Youssef (Tunisie), Boutaib (Maroc), Bronn (Tunisie), Carrillo (Pérou), Chadli (Belgique), Chicharito Hernandez (Mexique), J. G. Cuadrado (Colombie), Di María (Argentine), Drmic (Suisse), Dzemaili (Suisse), En-Nesyri (Maroc), Eriksen (Danemark), Falcao (Colombie), Felipe Baloy (Panama), Fellaini (Belgique), Finnbogason (Islande), Forsberg (Suède), Gazinskiy (Russie), Gimenez (Uruguay), Golovin (Russie), Guerrero (Pérou), Haraguchi (Japon), K. Honda (Japon), Isco (Espagne), Januzaj (Belgique), M. Jørgensen (Danemark), Kagawa (Japon), Kim Young-gwon (Corée du Sud), Kolarov (Serbie), Kroos (Allemagne), Krychowiak (Pologne), Lingard (Angleterre), Lozano (Mexique), Mandzukic (Croatie), Mané (Sénégal), Mercado (Argentine), Mertens (Belgique), Messi (Argentine), Mitrovic (Serbie), Moses (Nigeria), Nacho Fernández (Espagne), Niang (Sénégal), Osako (Japon), Paulinho (Brésil), Pavard (France), Pepe (Portugal), Perisic (Croatie), Poulsen (Danemark), Quaresma (Portugal), Quintero (Colombie), Rakitic (Croatie), Rebic (Croatie), Reus (Allemagne), Roberto Firmino (Brésil), Rojo (Argentine), Sassi (Tunisie), Shaqiri (Suisse), Sigurdsson (Islande), Thiago Silva (Brésil), Toivonen (Suède), Vela (Mexique), Vertonghen (Belgique), Wague (Sénégal), Waston (Costa Rica), Xhaka (Suisse), Zuber (Suisse)

