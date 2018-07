La Chine est absente de la Coupe du monde mais cela n'entame pas pour autant le phénoménal enthousiasme des parieurs dans les boutiques de loto sportif du pays, qui ont déjà explosé leur record de mises du Mondial-2014.

A Shanghai, dans le petit établissement de paris enfumé tenu par Xia Lugen, des hordes d'hommes ont les yeux rivés sur le calendrier des matches à venir. Les rencontres sont diffusées sur un écran de fortune, tandis que les machines débitent à la chaîne des tickets de loterie.

Avant le premier match à élimination directe entre la France et l'Argentine, les parieurs faisaient la queue devant les boutiques spécialisées de la métropole de 24 millions d'habitants.Gao Liushun, 55 ans, a déjà perdu gros après un pari durant les phases de poules. Il a donc décidé de doubler la mise cette fois-ci. "Je dois bien récupérer ce que j'ai perdu, pas vrai?", s'amuse-t-il.

Malheureusement pour lui, il a encore dû lâcher 1.000 yuans (128 euros) après avoir misé sur une victoire des Argentins, qui se sont inclinés 4-3 contre les Bleus.

Xia Junmin, un jeune homme de 25 ans qui vit de petits boulots, a lui perdu cinq fois ce montant après avoir misé sur un match nul entre les deux équipes.Ce pic de paris footballistiques est confirmé par les chiffres officiels. Leur montant total durant les trois dernières semaines de juin a atteint 28,6 milliards de yuans (3,7 milliards d'euros), six fois plus qu'en temps normal.C'est aussi bien plus que les 19,5 milliards de yuans dépensés durant le Mondial brésilien en 2014.

- Jeux interdits -

La plupart des jeux d'argent et les casinos sont interdits en Chine continentale. Mais les petites boutiques de loterie sportive sont autorisées et omniprésentes dans les villes.Elles sont gérées par l'Administration chinoise des sports, qui reverse une partie des gains au financement des stades ou encore à la formation des jeunes athlètes.

Le gouvernement reste cependant vigilant: des dizaines d'applications mobiles de paris ont été interdites durant la première semaine de la Coupe du monde.Xia Lugen a transformé sa concession automobile en boutique de loterie il y a six ans. Avec bonheur: des centaines de milliers de yuans y sont pariés chaque jour durant le Mondial.

Même si la sélection chinoise n'est pas qualifiée, la Coupe du monde "fait ressortir une passion chez des gens qui n'étaient pas forcément intéressés par le football avant", explique-t-il à l'AFP."Tout le monde regarde les matches. Les gens qui ne pariaient pas parient tous désormais", assure ce Shanghaïen de 59 ans, qui prend aussi les mises par téléphone.

- "Une blessure" -

A l'image des parieurs ailleurs dans le monde, certains Chinois ont perdu gros après quelques résultats surprises durant ce Mondial russe. Avec notamment l'élimination de l'Allemagne, championne en titre, dès la phase de poules. Une première depuis 1938.Li Feng, le patron d'un restaurant de poulet frit qui a installé un écran géant dans son établissement, dit avoir perdu 1.000 yuans en pariant sur une victoire de la Mannschaft face à une Corée du Sud réputée bien plus faible.

Les Sud-Coréens se sont finalement imposés 2-0 dans les dernières minutes, au grand dam des Allemands... et de M. Li.Foin de toute solidarité asiatique, "aucune personne normale n'aurait parié sur une victoire de la Corée du Sud", explique-t-il amer.

Gao Liushan, un pilier des boutiques de paris, avoue sa déception de ne pas voir la Chine en phase finale de la Coupe du monde.

"En toute franchise, c'est une blessure pour nous tous", reconnaît-il. "Mais le président chinois Xi Jinping a dit qu'il ne faut jamais renoncer à ses aspirations. Le rêve chinois va se réaliser un jour. Je crois au football chinois. Le rêve va se réaliser sous peu", assure M. Gao.



AFP