Ca peut être difficile" pour l'Uruguayen Edinson Cavani, sorti blessé en huitièmes de finale du Mondial-2018 face au Portugal, de se remettre à temps pour le quart face à la France vendredi, a prévenu son compère d'attaque Luis Suarez mardi en conférence de presse.

Cavani "est essentiel vu la classe qu'il a comme joueur, vu tout ce qu'il montre à chaque fois qu'il joue en sélection. Ce qu'il fait en général, les efforts physiques, tout le monde les voit et ce qu'il apporte à l'équipe est forcément apprécié", a d'abord salué Suarez.

"Je me joins aux trois millions et quelques de personnes (la population de l'Uruguay, ndlr) qui attendent, je sais que ce n'est pas facile d'avoir une blessure, et que comme il n'y a pas beaucoup de jours, ça peut être difficile en termes de récupération", a encore dit le Pistolero.

"Je sais qu'Edi va avoir l'envie, l'attitude, le dévouement, la force, qu'il va tout faire pour pouvoir être là mais ça ne dépend pas que de lui", a enfin exposé Suarez, alors que l'Uruguay s'est entraîné mardi sans son meilleur buteur du Mondial.

Hormis le Matador Cavani, sorti blessé au mollet gauche lors du huitième de finale contre le Portugal après avoir inscrit un doublé (2-1), la Céleste était au complet mardi lors des 15 premières minutes de l'entraînement ouvertes à la presse.

Il "continue son traitement, en faisant un travail différencié", a observé la fédération uruguayenne mardi soir, en joignant un rapport du centre d'imagerie russe où ont été effectués les examens du mollet du joueur.

Lundi soir, la sélection sud-américaine avait annoncé que le joueur souffrait d'une "lésion", "sans déchirure de fibres musculaires" au mollet gauche, sans préciser s'il serait rétabli ou non pour le match de vendredi à Nijni Novgorod.

La tendance n'est pas franchement à l'optimisme, mais le joueur de 31 ans, qui avait "toujours mal" lundi, va "effectuer un travail différencié et une réadaptation physiologique", a indiqué la Fédération uruguayenne.



