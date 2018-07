Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Champion du monde avec l'Argentine en 1978, Mario Kempes a offert ses services pour devenir sélectionneur de l'Argentine, alors que le départ de Jorge Sampaoli se profile après l'élimination en 8e de finale du Mondial.

"Ce n'est pas facile de gérer une sélection, car tu as tout un pays derrière. Mais je serais disposé à prendre le commandement de la sélection argentine", a déclaré Kempes, 63 ans, passé par Rosario Central et Valence comme joueur.

Pour redresser la sélection argentine, a-t-il dit à l'AFP, "il y a un gros travail à faire, mais il y a le temps suffisant pour monter un bon projet, c'est un défi très intéressant, et qui gagnerait j'en suis sûr".

Brillant attaquant - meilleur buteur du Mondial-1978 avec six buts dont deux en finale-, il n'a pas connu les mêmes succès comme entraîneur. Dans les années 1990, il entraîné en Albanie, en Indonésie, au Venezuela et en Bolivie. Il est actuellement commentateur pour la chaîne sportive américaine ESPN.

Comme beaucoup en Argentine, il regrette que l'Albiceleste n'ait pas eu de meilleurs résultats avec les talents dont elle dispose, notamment Messi. "Ce cycle se termine et il aurait pu être bien meilleur. Messi est une idole, mais il n'y a pas de connexion avec le public. Chaque fois qu'il est avec la sélection, c'est dommage, on a l'impression qu'il lui manque quelque chose".



