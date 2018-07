Cela fait déjà plus de deux semaines que le coup d'envoi de la coupe du monde a été donné. Rendez-vous incontournable pour les fans de football, cet événement met aussi du piment dans le quotidien des amateurs de pris sportifs. Ils suivent de très près chaque match de ce mondial. Une belle occasion également pour le bars et autres points d'enregistrements des paris de recruter et fidéliser de nouveaux clients

Charles Mehong Shit Li est le responsable du Snack du Jardin de l’Etat. Le mondial est un "évènement majeur "pour son établissement. "Durant ce mois de Mondial on observe une augmentation du chiffre d’affaires, nous nous mobilisons pour que les clients parient dans les meilleures conditions. Nous leur offrons des objets publicitaires et nous diffusons certains matchs de la compétition" explique le gérant du snack.

Il ajoute qu'à La Réunion se sont plutôt des spécialistes qui parient sur le sport, mais la coupe du monde attire plus de personnes, des joueurs occasionnels qui ont des coups de cœur pour leurs équipes fétiches.

Ces dernières années ont vu l’émergence de plateformes de paris sportifs en ligne. Ces dernières permettent de parier depuis son ordinateur, son smartphone ou sa tablette, sans se déplacer. Pour Charles Mehong Shit Li, le PMU et la Française des jeux ont bien réagi et ont réussi à garder leurs parts de marché. "Dès l’émergence de ces plateformes, ils ont proposé également des paris en ligne". Et puis, dit-il, la situation est spécifique dans l'île "les Réunionnais préfèrent parier avec de l’argent liquide et non avec leurs cartes bancaires" affirme Charles Mehong Shit Li.

On peut aussi parier légalement entre collègues

Et puis, bon à savoir, si vous souhaitez organiser des paris sportifs avec vos collègues de travail, tout reste légal dès l'instant où l'intermédiaire n'est pas intéressé financièrement. C'est-à-dire que si vous êtes l'un des organisateurs, faites-le uniquement pour le plaisir, sans vous servir au passage. Vous pouvez organiser votre propre jeu avec vos collègues et vous partager la cagnotte à moins que votre société ne l'interdise. C’est une belle occasion de fédérer un groupe et de créer des liens entre collègues de travail.

Jean Pascal a de nombreuse années d'expérience en paris sportifs, il nous donne ses conseils et ses différentes méthodes pour avoir un maximum de gains.

Les amateurs de paris sportifs ont jusqu'au 15 juillet pour parier sur la coupe du monde.

db/www.ipreunion.com