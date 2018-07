Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

L'attaquant uruguayen Edinson Cavani, très incertain pour le quart de finale du Mondial-2018 contre l'équipe de France vendredi à Nijni Novgorod, s'est entraîné jeudi à part de ses coéquipiers et pour la première fois depuis sa blessure contre le Portugal samedi dernier.

Le buteur dur au mal, victime d'un oedème au mollet gauche, a fait son apparition parmi les derniers sur le terrain d'entraînement du camp de base de sa sélection, lors du quart d'heure ouvert à la presse.

Il a enchaîné les allers-retours en marchant puis trottinant, sans boiter mais sans non plus courir à haute intensité, dans un coin du terrain pendant que ses coéquipiers s'entraînaient sur l'autre moitié de la pelouse. Le joueur du Paris SG a ensuite échangé des passes avec un membre du staff de la Celeste, le tout sous le crépitement des appareils photos, très nombreux à la veille du quart contre la France.

Il a enfin effectué quelques jongles avant que les quinze minutes ouvertes à la presse ne soient terminées.

Mercredi, "Edi" n'était pas apparu sur les photos diffusées sur les réseaux sociaux par la Fédération uruguayenne, laissant envisager un forfait pour celui qui est le meilleur buteur de son pays lors du Mondial, avec trois réalisations. Alors qu'il devait "effectuer un travail différencié et une réadaptation physiologique", selon sa Fédération, la presse uruguayenne estimait qu'il fallait un "miracle" pour que le "Matador" tienne sa place contre les Bleus.

Cavani, 31 ans, est sorti au cours du huitième de finale contre le Portugal samedi après avoir marqué un doublé (2-1). C'est l'attaquant de Gérone Cristhian Stuani qui est pressenti pour le remplacer en cas de forfait.



