Le temps d'un quart de finale de Mondial, il faudra mettre l'amitié entre parenthèses: l'attaquant Antoine Griezmann, le plus Uruguayen des Bleus, affronte son coéquipier à l'Atlético Madrid Diego Godin, défenseur sans compromis, vendredi lors du duel entre la France et l'Uruguay à Nijni Novgorod.

Entre ces deux-là, la complicité a depuis longtemps dépassé le terrain du foot. Les deux joueurs vivent dans le même coin à Madrid, La Finca, le quartier résidentiel chic des stars du foot, et se retrouvent régulièrement en famille pour des asados, les fameuses grillades d'Amérique latine.

"La première fois que j'ai signé à l'Atlético, c'est lui que j'ai appelé et il m'a donné envie", a raconté Griezmann dimanche, au sujet de son coéquipier en club, avec qui il vient de remporter son premier titre, l'Europa League, mi-mai contre Marseille (3-0).

"Diego (Godin) c'est un grand ami, je suis tous les jours avec lui au vestiaire ou en dehors des terrains, il est le parrain de ma petite fille, ce sera beaucoup d'émotions pour moi", a souligné le Français.

- Concert et asado -

Dans le vestiaire de l'Atlético, au fond à droite, Griezmann, 27 ans, a sa place attitrée au milieu de ses compères uruguayens et argentins, et ses petits rituels après l'entraînement, dont son célèbre maté, l'infusion traditionnelle d'Amérique latine qu'il sirote en permanence depuis son initiation à la Real Sociedad, auprès de l'Uruguayen Carlos Bueno.

"Tu prends un maté avec eux, tu te mets à prendre leur mentalité", confie à l'AFP un autre Français amoureux de l'Uruguay, l'ancien intendant du PSG Romain Grunstein, désormais à la tête d'une entreprise spécialisée en maté, "Mateador". "Le temps s'arrête, tu parles de tout et de rien, tu renforces les liens d'amitié avec eux".

Avec Godin et leurs épouses respectives, "Grizi" a aussi assisté il y a un peu plus d'un an et demi à un concert du chanteur uruguayen Lucas Sugo. "C'était le top. C'est de la variété douce, des chansons d'amour. (...) On y trouve des influences plus joyeuses de cumbia aussi", racontait l'attaquant français dans le journal L'Equipe.

Godin, 32 ans, s'en amusait il y a quelques semaines dans les médias uruguayens: Griezmann, "il est Uruguayen. Il a toujours été entouré de joueurs uruguayens. Il a débuté avec Martin Lasarte (son entraîneur uruguayen à la Real Sociedad). Il aime ce que nous sommes, nos coutumes, manger un +asado+, notre musique, et il boit plus de maté que moi".

- "Pas plus doux" -

Mais leur amitié ne rendra pas le rugueux défenseur uruguayen plus tendre sur la pelouse de Nijni Novgorod. Griezmann le sait très bien: "Godin ne sera pas plus doux, je ne pense pas. Il connaît tout de moi, je connais tout de lui, ça va se jouer à des détails, il va falloir faire attention aux coups de pied arrêtés, à leurs contre-attaques".

Les deux joueurs ont été à bonne école, celle de l'entraîneur argentin de l'Atléti Diego Simeone, connu pour son éternelle rage de vaincre. En prenant les rênes du club madrilène en décembre 2011, Simeone a permis à la carrière de Godin de véritablement décoller, jusqu'à faire partie aujourd'hui des défenseurs centraux les plus respectés dans le monde du foot.

A Griezmann aussi, Simeone a fait franchir un cap. Le meilleur joueur et buteur de l'Euro-2016 est devenu un attaquant plus complet, qui aime désormais défendre.Le duel s'annonce donc serré et l'Uruguayen Luis Suarez a mis un peu d'huile sur le feu pour lancer les hostilités: "Antoine, même si on dit qu'il est à moitié uruguayen, est français", a déclaré le "Pistolero" de la Céleste. "Il ne connaît pas le sentiment d'être uruguayen, il ne connaît pas le dévouement et les efforts que les Uruguayens font depuis leur plus jeune âge pour pouvoir réussir dans le football, malgré le peu de gens que nous sommes".

"Ce n'est pas un match normal pour Griezmann ou pour Godin et Gimenez", conclut l'Uruguayen Gustavo Poyet, qui entraîne en France, à Bordeaux. "Mais peut-être que pour nous, c'est plus facile parce qu'on va lui..." rentrer dedans, a mimé l'ancien milieu au sourire carnassier.





