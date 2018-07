Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

La Fifa a "fermement" dénoncé mercredi soir les "insinuations" de la légende du foot argentin Diego Maradona, à propos de l'arbitrage du 8e de finale du Mondial-2018 entre la Colombie et l'Angleterre, les Three Lions arrachant la qualification aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.).

La Fifa a "fermement" dénoncé mercredi soir les "insinuations" de la légende du foot argentin Diego Maradona, à propos de l'arbitrage du 8e de finale du Mondial-2018 entre la Colombie et l'Angleterre, les Three Lions arrachant la qualification aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.).