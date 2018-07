Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Oscar Ramirez, le sélectionneur du Costa Rica, éliminé au premier tour du Mondial-2018 alors que le pays avait été quart de finaliste il y a quatre ans au Brésil, n'a pas été reconduit à son poste, a annoncé mercredi la Fédération nationale.

"Le technicien Oscar Ramirez ne sera pas reconduit à son poste, son contrat a expiré", a affirmé le président de la Fédération, Rodolfo Villalobos, lors d'une conférence de presse.

Le président a cependant tenu à "remercier Oscar pour son dévouement, son professionnalisme, sa discipline et ses enseignements".

Ramirez, un ancien milieu de terrain âgé de 53 ans, était en poste depuis août 2015, en remplacement de Paulo Wanchope.

Le parcours du Costa Rica de Ramirez (2 défaites, 1 nul) souffre de la comparaison avec celui de Jorge Luis Pinto au Brésil (premier du "groupe de la mort" comprenant l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre).

En 2014, la "Sele" n'avait quitté le Mondial qu'aux tirs au but face aux Pays-Bas après avoir disputé le premier quart de finale de son histoire.



