Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Une rencontre de football "ne devrait jamais finir par une séance de penalties", a déclaré jeudi le sélectionneur du Brésil Tite, qui s'attend à "un match époustouflant" contre la Belgique, vendredi (20h00, heure de Paris) lors du quart de finale du Mondial-2018 à Kazan.

"Les penalties, c'est un concours de circonstance", a déploré Tite jeudi lors de la conférence de presse d'avant-match. "C'est toujours quelque chose de très compliqué pour moi en tant qu'entraîneur. Pour moi, un match ne devrait jamais se finir comme ça. Mais je ne sais pas quelles sont les alternatives..."

"Il y a une technique, bien sûr, et c'est très lié à votre niveau émotionnel", a-t-il ajouté, alors que trois huitièmes de finale du Mondial-2018 sur les huit joués se sont jugés à la séance de tirs aux buts.

Dernier grandissime favori en lice depuis l'élimination prématurée de l'Allemagne et l'Espagne, la Seleçao rencontre son premier gros morceau dans la compétition, la "génération dorée" de la Belgique, après avoir éliminé le Mexique (2-0) en 8es.

"La Belgique a un pouvoir de création footballistique extraordinaire", a salué Tite, impressionné par la "valeur individuelle" de son adversaire. Ce sera un match merveilleux. On a tous les deux envie de jouer au football. Cela va être un match époustouflant, un beau challenge pour les joueurs et moi-même".

Est-ce que la pression qui entoure la bande à Neymar peut jouer un mauvais tour à son équipe, comme lors du Mondial-2014 ? "Un jour j'ai parlé à Carlos Bianchi (ancien joueur et entraîneur argentin, ndlr), et il m'a dit que l'une des vertus des grands équipes est d'être mentalement forte et se concentrer comme il faut. Cela a été gravé dans ma mémoire", a répondu Tite.

"Il faut avoir les pieds sur Terre. Il ne faut être ni euphorique ni se laisser attraper par la peur de perdre. Il faut rester au juste au milieu avec la tête froide et se dire qu'au niveau collectif on peut réussir de grandes choses", a-t-il ajouté. "J'espère qu'ils n'écouteront pas la pression."

Concernant l'état de son effectif, Tite a laissé entendre que son capitaine Marcelo, blessé, devrait retrouver sa place même si Filipe Luis "a très bien joué ses deux matches".

Pour remplacer sa sentinelle Casemiro, suspendu, l'entraîneur brésilien n'écarte pas la piste Marquinhos, pourtant défenseur de formation mais "qui a tous les outils" pour le faire, alors que Fernandinho apparaît comme l'alternative la plus naturelle.



Par Corentin DAUTREPPE - © 2018 AFP