Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Diego Maradona, Mario Kempes.

Diego Maradona, Mario Kempes.

.. Deux légendes du foot argentin postulent pour remettre sur pied l'Albiceleste, qui a déçu au Mondial-2018 et dont l'entraîneur Jorge Sampaoli est en sursis, mais le pays ne rêve que d'un seul nom: Diego Simeone.

Dehors! Après l'élimination de la sélection dès les 8es de finale de la Coupe du monde contre la France (4-3), un sondage du journal La Nacion a révélé la sentence: 86% des personnes interrogées souhaitent la démission de Sampaoli et 87% celle de Claudio Tapia, le patron de la Fédération (AFA).

D'autres titres ont foisonné sur le départ de l'actuel technicien, malgré son contrat qui court jusqu'en 2022, laissant la porte ouverte aux prétendants... et aux fantasmes des "hinchas".

Deux champions du monde, Mario Kempes (en 1978) et Diego Maradona (en 1986), ont déjà déclaré qu'ils étaient intéressés par le poste.

Les noms des Argentins Mauricio Pochettino (Tottenham), Ricardo Gareca (Pérou) et Marcelo Gallardo (River Plate) ont également été prononcés, tout comme celui de l'Espagnol Pep Guardiola (Manchester City)...

Mais celui que réclament les Argentins, c'est Simeone. Apprécié pour son passé de joueur de sélection et son engagement sur le terrain, le natif de Buenos Aires présente un beau bilan à la tête de l'Atlético de Madrid, avec qui il a gagné le Championnat d'Espagne (2014), l'Europa League (2012, 2018) et atteint deux fois la finale de la Ligue des champions (2014, 2016).

- Indemnisation élevée -

Le départ de Sampaoli semble inéluctable, mais aucune annonce en ce sens n'a été faite. Les médias tirent à boulets rouges sur lui.

L'ancien entraîneur du Chili et du Séville FC, en poste depuis juin 2017, résiste à son éviction. Arrivé mercredi matin à Buenos Aires, il n'a pas fait de déclarations depuis la conférence de presse qui a suivi l'élimination face aux Bleus.

Claudio Tapia lui a fait signer en mai 2017 un contrat de cinq ans et s'il est démis de ses fonction cette année, l'AFA devra lui signer un chèque de 15 à 20 millions de dollars, selon les chiffres mentionnés par la presse locale.

Problème: en crise depuis le FifaGate, la Fédération argentine est désargentée, après des décennies de corruption.

Pour 48% des Argentins, Tapia est le principal responsable de la mauvaise prestation de l'Albiceleste en Russie, devant Sampaoli (36%) et les joueurs (13%), selon le sondage de l'institut D'Alessio Irol.

En Argentine, les passionnés continuent de regarder le Mondial en se mordant les doigts. "Si l'Argentine avait fait le job (terminer 1ère de son groupe), c'était un boulevard jusqu'à la finale: Danemark en huitième, la Russie en quart, l'Angleterre ou la Suède en demie", se lamente Enrique Salcedo, un employé de banque de 44 ans.

- Ni le Matador, ni Diego -

Les seuls candidats déclarés, Kempes et Maradona, n'ont pas les faveurs des Argentins.

"Nouveau sélectionneur, nouveaux joueurs. Messi continuera d'être important mais on va lui donner des petites vacances. Il est nécessaire, et le sera évidemment, c'est le meilleur du monde", annonce Kempes, le "Matador" qui avait terminé meilleur buteur du Mondial-1978 à domicile.

"Ce n'est pas facile de gérer une sélection, car tu as tout un pays derrière. Mais je serais disposé à prendre le commandement de la sélection argentine", a déclaré l'ancien attaquant, 63 ans.

Comme entraîneur, il n'a pas connu les mêmes succès qu'en étant joueur. Dans les années 1990, il a entraîné en Albanie, en Indonésie, au Venezuela et en Bolivie. Il est actuellement commentateur pour la chaîne sportive américaine ESPN.

De son côté, Diego Maradona, 57 ans, est prêt à reprendre "gratuitement" les rênes de la sélection, qu'il a déjà dirigée de 2008 à 2010.

Comme joueur, Maradona a été champion du monde lors de la Coupe du monde 1986, puis finaliste en 1990, mais son bilan de sélectionneur se borne à un quart de finale au Mondial-2010, perdu très largement face à l'Allemagne (4-0).



Par Yann BERNAL, Corentin DAUTREPPE - © 2018 AFP