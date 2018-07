Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

L'Olympique de Marseille a présenté ses nouveaux maillots 2018-2019 mercredi soir, avec son nouveau partenaire Puma, mais le mystère est toujours total concernant l'éventuelle venue de Mario Balotelli, malgré le savant suspense entretenu toute la soirée par le club.

Les supporters de l'OM, déchaînés sur les réseaux sociaux, espéraient la fin de l'attente avec l'annonce officielle de l'arrivée de l'attaquant international italien, pressenti par une rumeur de plus en plus insistante au Vélodrome et toujours invisible du côté de son club de Nice depuis la reprise de l'entraînement lundi. Ils n'auront eu que la couleur des trois nouveaux maillots à se mettre sous la dent.

Lors d'une soirée de gala organisée au bord du Vieux Port, l'OM et Puma, le nouvel équipementier maillot du club pour cinq ans après 42 années d'histoire entre Marseille et Adidas, ont donc dévoilé les nouvelles tenues des joueurs pour la saison: un traditionnel maillot blanc à manches bleues pour les matchs à domicile, un maillot noir pour les rencontres à l'extérieur, et un maillot bleu mer comme tenue de rechange.

Mais aucune information concernant la signature d'un nouveau joueur.

Quant à la "grande surprise" annoncée sur un écran géant à 22h15, après plus de trois heures d'attente pour la presse et les invités, ce n'était qu'une banale vidéo avec en figure de proue Diego Maradona, ambassadeur de la marque au félin.

A l'écran, l'ancien N.10 argentin, en tenue de corsaire, semble prendre d'assaut la ville de Marseille, à bord d'un canot à moteurs, le tout sous un slogan censé illustrer l'esprit marseillais, "venu de la mer pour mettre le feu".



