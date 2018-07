Le latéral gauche Marcelo, absent en 8es, fait son retour dans le onze de départ du Brésil contre la Belgique, où ont été titularisés Marouane Fellaini et Nacer Chadli, vendredi pour le quart de finale du Mondial-2018 à Kazan (20h00).

Le sélectionneur de la Seleçao Tite avait laissé jeudi entendre que son défenseur, blessé au dos contre le Costa Rica, allait retrouver sa place même si son remplaçant Filipe Luis "a très bien joué ses deux matches". Pour remplacer sa sentinelle Casemiro, suspendue, l'entraîneur a fait appel à Fernandinho, l'alternative la plus naturelle, alors qu'il n'avait pas écarté la piste Marquinhos, défenseur de formation mais "qui a tous les outils" pour dépanner dans l'entrejeu.

En attaque, Gabriel Jesus garde la confiance de Tite malgré les entrées en jeu convaincantes de Firmino. Neymar sera accompagné de ses lieutenants habituels Philippe Coutinho et Willian.

En face de lui, Eden Hazard sera le fer de lance de l'ambitieux dispositif en 3-4-3 de la Belgique qui connaît toutefois quelques changements depuis la victoire renversante contre le Japon (3-2) en huitièmes.

Les deux héros de la qualification Fellaini et Chadli, sortis du banc contre les Nippons pour offrir un succès inespéré aux Belges, ont vu leur prestation être récompensée par leur sélectionneur Roberto Martinez. Dries Mertens et Yannick Carrasco sont les victimes de ce changement tactique.

Conséquence, Kevin de Bruyne, habituellement dans l'axe aux côtés d'Axel Witsel, monte d'un cran pour évoluer avec Romelu Lukaku et Hazard sur le front de l'attaque.

Le vainqueur de ce choc rencontrera la France en demi-finale, le 10 juillet à Saint-Petersbourg.

Les équipes :

Brésil: Alisson - Fagner, Thiago Silva, Miranda (cap.), Marcelo - Paulinho, Fernandinho - Willian, Coutinho, Neymar - Gabriel Jesus

Entraîneur: Tite (BRA)

Belgique: Courtois - Alderweireld, Kompany (cap.), Vertonghen - Meunier, Fellaini, Witsel, Chadli - De Bruyne, Lukaku, E. Hazard

Sélectionneur: Roberto Martinez (ESP)

Arbitre: Milorad Masic (SRB)



