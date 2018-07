La nuée de joueurs venus le féliciter dit bien la qualité de son match: Hugo Lloris a été impérial contre l'Uruguay vendredi (2-0), pour préserver l'avantage acquis notamment grâce à un Antoine Griezmann doublement décisif, et qualifier la France pour les demi-finales du Mondial-2018.

Hugo Lloris: quel arrêt! La France ne menait que d'un but quand le capitaine des Bleus a réussi une somptueuse horizontale pour préserver cet avantage, et enlever un but tout fait au défenseur Martin Caceres (44e). Les Bleus ont d'ailleurs été nombreux à venir congratuler leur gardien, qui a également sauvé deux autres ballons moins chauds, devant Vecino (35e) et Nandez (42e).

Benjamin Pavard: il a encore tenté une frappe à la Pavard! Auteur d'un but phénoménal contre l'Argentine en 8es (4-3), le jeune latéral a cette fois expédié sa tentative dans les tribunes (53e) mais il a réussi un bon match dans l'ensemble, n'hésitant pas à monter et se montrant plutôt serein défensivement.

Raphaël Varane: un match de patron pour le taulier de la défense, mal entamé mais rendu étincelant par son but de la tête, magnifique, sur un service de Griezmann (40e), puis par une omniprésence dans la surface, de la tête comme des pieds. Très rassurant.

Samuel Umtiti: il savait à quoi s'attendre puisqu'il était au duel avec Luis Suarez, son équipier à Barcelone. L'opposition a été âpre à l'image de ce contact musclé dès la 12e minute mais "Big Sam", qui a semblé se plaindre du genou droit en première période, a tenu la baraque et Suarez n'a pas eu de situations chaudes.

Lucas Hernandez: il avait été appelé par Didier Deschamps pour sa solidité défensive autant que pour son "vice", acquis auprès du rusé "Cholo" de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone. A ce titre-là, le sélectionneur des Bleus ne s'est pas trompé car Hernandez n'a jamais été le dernier à prendre les Uruguayens à leur propre jeu, entre fautes discrètes et secondes grappillées par ci par là. Averti pour une faute un peu bête (33e).

Paul Pogba: rayonnant dans l'entre-jeu, Pogba a raté une frappe de loin (19e) mais réussi un gros match, grattant des ballons et éclairant le jeu de quelques passes inspirées. Son influence sur le jeu des Bleus va croissante au fur et à mesure de la compétition.

N'Golo Kanté: il ne fait pas de bruit, surgit de nulle part et, hop! Il repart avec le ballon. Le cauchemar de l'Uruguay vendredi mesurait 1m68 et était présent sur tous les ballons chauds, ou presque. Un exemple? Ce ballon ôté des pieds de Luis Suarez à l'entrée de la surface française et juste avant la mi-temps. Son importance pour les Bleus est évidente.

Corentin Tolisso: chargé de remplacer Blaise Matuidi, suspendu, il est entré un peu timidement dans le match mais a su hausser son niveau de jeu dans un second temps. Une frappe non cadrée (73e). Lui aussi se débrouille bien quand il s'agit de jouer la montre, comme au moment de son remplacement par Steven N'Zonzi (80e).

Kylian Mbappé: au centre des attentions depuis son doublé contre l'Argentine au tour précédent, Mbappé a beaucoup provoqué et son vis-à-vis Diego Laxalt a vécu un sale match. Resté au sol après un contact rugueux de Cristian Rodriguez, il est mis sous pression par une partie de l'équipe uruguayenne et sortira de l'altercation avec un carton jaune (69e). Pas de but, mais pas non plus un mauvais match pour "Kyky", remplacé à la 88e minute par son ami Ousmane Dembélé.

Olivier Giroud: dans son duel de poètes avec la défense uruguayenne, José Maria Gimenez a frappé le premier en lui marchant sur le talon dès l'entame (1e), mais l'ancien Montpelliérain ne s'est pas laissé faire. Précieux en remise, il n'a toutefois pas trouvé le chemin des filets depuis le début de cette Coupe du Monde.

Antoine Griezmann: très attendu après un début de Coupe du Monde timide, ce fan de l'Uruguay n'a pas été étincelant mais doublement décisif: passeur sur l'ouverture du score de Varane, il a profité d'une faute de main de Fernando Muslera pour s'offrir son troisième but lors de ce Mondial, son premier dans le jeu (61e). Et s'il a raté quelques passes, il a encore été précieux par son activité entre les lignes. Remplacé par Nabil Fékir dans le temps additionnel.



