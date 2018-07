Tout un symbole: fautif au Mondial-2014 lors de la défaite contre l'Allemagne en quart de finale (1-0), le défenseur Raphaël Varane a montré la voie à l'équipe de France face à l'Uruguay vendredi (2-0), d'une tête rageuse, comme un patron.

Ce quart de finale 2018 ressemble à une revanche pour le joueur du Real Madrid, quatre ans après son duel perdu de la tête face à Mats Hummels, pour le but de la défaite. Cette fois, contre l'Uruguay, c'est lui qui a ouvert le score grâce à une superbe tête décroisée, sur un coup franc frappé par Antoine Griezmann (40e minute) et qui a joué un rôle clé pour envoyer les Bleus en demi-finale.

C'est son troisième but en 47 sélections, et comme les deux premiers, il le marque de la tête. Cette réalisation vient récompenser son Mondial-2018 plein d'assurance et de sérénité, alors qu'il traînait, notamment depuis 2014, une réputation de défenseur un peu trop lisse et manquant de caractère, à l'inverse de son coéquipier en charnière centrale au Real, l'Espagnol Sergio Ramos.

- "C'est vous qui le dites !" -

A force d'être questionné sur le sujet, le défenseur de 25 ans, d'abord un peu las, avait fini par prendre la chose avec humour, en répondant toujours la même chose ou presque. Varane, pas un leader ? "C'est vous qui le dites (sourire). Il y a différents types de leader, de façons d'être. Moi à Madrid, j'ai eu le meilleur exemple avec Zizou (Zidane, son entraîneur au Real). Il n'y a pas besoin de toujours parler fort ou de chercher la lumière pour faire passer des messages", répondait-il il y a deux semaines et demie.

Il invoquait aussi son impressionnant palmarès, dont les Ligues des champions empilées avec le club espagnol en 2014, 2016, 2017 et 2018, même s'il était blessé et absent de la finale en 2016.

Vendredi à Nijni Novgorod, Varane n'a pourtant pas très bien démarré la partie avec quelques imprécisions ou un ballon perdu dangereusement.

Mais il s'est rapidement hissé à la hauteur de l'événement, à l'image de sa détente dans les airs pour marquer, en prenant le meilleur sur l'Uruguayen Cristhian Stuani. Et il fallait voir son explosion de joie après son but, comme une libération.

- "Il prend du poids" -

Juste avant la pause, c'est encore le Lillois de naissance qui a ressorti un ballon dangereux, dans le genre de moment chaud où on compte sur les patrons dans une équipe. A la 57e, alors que la France construisait patiemment sa victoire, il s'est aussi fait remarquer par une faute tactique sur le toujours dangereux "Pistolero" Luis Suarez. Puis a bien défendu à la 86e face à Cristian Rodriguez.

Guy Stéphan, le bras droit de Didier Deschamps, l'a récemment souligné devant la presse: "Raphaël prend du poids dans l'équipe, dans la préparation avec d'autres joueurs comme Paul Pogba. Cela amène une équipe plus structurée pour gérer les temps forts et les temps faibles".

Les "anciens" tant attendus dans ce groupe France rajeuni "ont grandi depuis quatre ans, Varane a grandi, Hugo Lloris, Antoine (Griezmann), Olivier (Giroud)", poursuivait-il.

Le Varane 2018 est bien un leader tranquille et autoritaire, et d'autant plus important que son coéquipier en défense Samuel Umtiti est beaucoup moins rayonnant...

Seule ombre au tableau en 8e de finale, Varane était un peu court sur le troisième but de l'Argentine (4-3). Mais tout est pardonné. Varane a marqué contre l'Uruguay et les Bleus sont en demies.



