La Russie, inattendue qualifiée pour les quarts de finale de son Mondial, a reçu les encouragements du président Vladimir Poutine et c'est un "boost supplémentaire" pour la motivation, a déclaré le sélectionneur de la Sbornaïa Stanislav Cherchesov, vendredi en conférence de presse à la veille de rencontrer la Croatie pour une place en demies.

. Poutine au téléphone

"Le président Poutine m'a appelé avant le match contre l'Espagne (victoire aux tirs au but en 8e de finale, ndlr) et après. Bien sûr, quand le président vous encourage, ça vous met en confiance", a expliqué Cherchesov. "Les joueurs le savent et ça représente un boost supplémentaire pour nous en termes de motivation", a ajouté le sélectionneur russe.

. Dans la bulle

"Moi-même, en tant que coach, j'essaye de ne pas regarder la télévision, de ne pas lire les journaux, je me concentre sur mon boulot et c'est tout", a assuré Cherchesov à qui les journalistes demandaient comment il réagissait au changement de ton des commentaires sur son équipe. La Sbornaïa a entamé son Mondial sur un bilan de sept matches sans la moindre victoire et semblait promise à une humiliante élimination en phase de poules. Mais les hommes de Cherchesov se sont réveillés et non seulement ils ont atteint les huitièmes de finale, mais ils y ont éliminé l'Espagne qui était l'un des favoris du tournoi, provoquant une vague d'euphorie parmi les supporters russes. "Je pense que les joueurs font comme moi. Il est bon de nous souvenir du match contre l'Espagne, mais nous devons maintenant regarder vers l'avant. Ce sera un match différent, un niveau différent".

. Retour attendu de Dzagoev

La Russie devrait pouvoir compter, contre la Croatie, sur son milieu offensif Alan Dzagoev, qui s'était blessé dès la première période du match d'ouverture du Mondial contre l'Arabie saoudite (victoire russe 5-0) et n'avait plus joué depuis. "C'était vraiment dur de perdre un tel joueur au premier match, a reconnu Cherchesov. Il est de retour à l'entraînement et nous verrons si je peux le faire jouer d'entrée de jeu", a dit le coach russe.



