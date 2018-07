Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

L'Angleterre affrontera samedi la Suède en quart de finale de la Coupe du monde en Russie.

A Gaza, les fans affirment déjà leur soutien aux Suédois face à un pays que les Palestiniens accusent d'avoir facilité la création de l'Etat d'Israël.

Dans la bande de Gaza, soumise à un strict blocus israélien depuis une décennie, la politique fait partie de toutes les conversations même quand il s'agit de foot.

Et en ce qui concerne le match de samedi, les Palestiniens de l'enclave éprouvent presque autant de sympathie pour les Suédois que d'antipathie pour les Anglais.

"Je vais évidemment soutenir la Suède", affirme Hicham Ahmad, 37 ans.

Chaque jour de match, les cafés de Gaza sont pleins de jeunes qui viennent suivre les matches du Mondial autour d'une chicha.

"Je ne peux pas imaginer qu'un Palestinien puisse soutenir l'Angleterre qui est à l'origine de la Déclaration de Balfour ou ne pas appuyer le pays qui, devant le monde entier, a reconnu notre Etat".

En novembre 1917, le secrétaire britannique au Foreign Office Arthur Balfour promettait aux dirigeants sionistes un "Foyer national juif" en Palestine.

La déclaration de Balfour est considérée en Israël comme la préfiguration de la création en 1948 de l'État hébreu alors qu'il marque pour les Palestiniens le début d'une "catastrophe" avec l'exil forcé de plus de 760.000 d'entre eux.

Ardent défenseur des Palestiniens, la Suède a été le premier pays de l'Union européenne à reconnaître la Palestine comme un Etat.

"Le foot et la politique sont indissociables", estime Ahmad, un comptable.

"Ces équipes représentent leurs pays et gouvernements et arboreront leur drapeau national dans les stades. Comment pourrais-je soutenir le pays qui a permis l'établissement de l'Etat juif sur notre terre ?"

Son ami Abdalla al-Chanti est d'accord: "Toute personne soutenant l'Angleterre serait en train de soutenir Israël".

"C'est la Grande-Bretagne qui a créé Israël et c'est l'un de ses plus grands soutiens", affirme-t-il. "Une victoire (de la Suède) fera le bonheur des Palestiniens, autant qu'une défaite de l'Angleterre."

La Coupe du monde offre un répit aux habitants de la bande de Gaza, enclave de deux millions d'habitants éprouvée par les guerres, la pauvreté, le chômage, la réclusion et les pénuries d'eau et d'électricité.

Israël a mené trois guerres à Gaza depuis 2008.

L'ONU a prévenu que l'enclave pourrait devenir "invivable" d'ici à 2020.

"Je suis une nouvelle fan de foot. Tous les gens à Gaza suivent les matches pour extérioriser leur frustration face au blocus", explique Chorouq Emad, 23 ans, qui regardait un match dans un restaurant avec ses amis dans la ville de Gaza. Et de conclure: "J'espère que la Suède remportera le trophée".



