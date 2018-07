Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Comme il s'y était engagé, Emmanuel Macron se rendra mardi à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour soutenir l'équipe de France qui jouera la demi-finale après avoir battu vendredi l'Uruguay 2-0, a confirmé l'Elysée.

Le président avait annoncé, lors d'une visite à Saint-Pétersbourg le 25 mai, qu'il reviendrait en Russie si la France se qualifiait pour les demi-finales puis pour la finale. Il s'agira mardi d'un simple aller-retour, sans rencontre diplomatique prévue, selon l'Elysée.

Le 20 juin, Emmanuel Macron avait ensuite prédit en Bretagne que l'équipe de France, qui "a un vrai potentiel", allait remporter la Coupe du monde. "Mais je ne veux pas leur porter malheur", avait-il ajouté.

Féru de ballon rond, il a regardé vendredi la demi-finale au milieu de quelque 300 jeunes, venus notamment de clubs de foot de l'Ile-de-France, qui ont été invités dans le parc de l'Elysée.

Le président a levé bras et poings en l'air à la fin du match, d'après une vidéo diffusée par ses services. "Bravo à nos Bleus. Rendez-vous mardi!", a-t-il tweeté.

En décidant de se rendre en Russie, le président ne suit pas la position de la Première ministre britannique Theresa May, qui avait annoncé en mars qu'aucun ministre ou membre de la famille royale britannique ne se rendrait au Mondial. Elle réagissait à l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille, dont Londres accuse Moscou. Une accusation dont la Russie s'est vigoureusement défendue.



