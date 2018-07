Le Français Antoine Griezmann a inscrit vendredi son premier but dans le jeu lors du quart de finale du Mondial-2018 contre l'Uruguay, portant son total à trois réalisations, encore loin toutefois de l'Anglais Harry Kane, en tête de la course pour le Soulier d'Or.

Après ses deux réalisations sur penalty contre l'Australie en poule et l'Argentine en huitièmes, "Grizou" a marqué vendredi d'une frappe du gauche à la 61e minute le but du break (2-0), suite à l'ouverture du score du défenseur Raphaël Varane. Il rejoint ainsi son compatriote Kylian Mbappé avec trois buts dans ce Mondial russe.

L'Uruguayen Edinson Cavani, blessé à un mollet, est lui resté sur le banc et n'a pas pu améliorer son total de trois buts.

Le Belge Romelu Lukaku, principal poursuivant de Harry Kane avec quatre réalisations au compteur, affronte vendredi soir le Brésil de Neymar (2 buts) mais aussi de Thiago Silva, patron de la meilleure défense de la compétition avec un seul but encaissé.

L'Anglais Harry Kane, auteur de six buts durant ce Mondial, entrera pour sa part en piste samedi face à la Suède.

Le classement des buteurs:

6 buts: Kane (Angleterre)

4 buts: Cristiano Ronaldo (Portugal), Lukaku (Belgique)

3 buts: Cavani (Uruguay), Cheryshev (Russie), Costa (Espagne), Dzyuba (Russie), Griezmann (France), Kylian Mbappé (France), Mina (Colombie)

2 buts: Agüero (Argentine), Coutinho (Brésil), Granqvist (Suède), E. Hazard (Belgique), Inui (Japon), Jedinak (Australie), Khazri (Tunisie), Modric (Croatie), Musa (Nigeria), Neymar (Brésil), Salah (Egypte), Son Heung-min (Corée du Sud), Stones (Angleterre), Suárez (Uruguay)

1 but: Al-Dawsari (Arabie Saoudite), Al-Faraj (Arabie Saoudite), Ansari Fard (Iran), Aspas (Espagne), Augustinsson (Suède), Badelj (Croatie), Batshuayi (Belgique), Bednarek (Pologne), F. Ben Youssef (Tunisie), Boutaib (Maroc), Bronn (Tunisie), Carrillo (Pérou), Chadli (Belgique), Chicharito Hernandez (Mexique), J. G. Cuadrado (Colombie), Di María (Argentine), Drmic (Suisse), Dzemaili (Suisse), En-Nesyri (Maroc), Eriksen (Danemark), Falcao (Colombie), Felipe Baloy (Panama), Fellaini (Belgique), Finnbogason (Islande), Forsberg (Suède), Gazinskiy (Russie), Gimenez (Uruguay), Golovin (Russie), Guerrero (Pérou), Haraguchi (Japon), K. Honda (Japon), Isco (Espagne), Januzaj (Belgique), M. Jørgensen (Danemark), Kagawa (Japon), Kim Young-gwon (Corée du Sud), Kolarov (Serbie), Kroos (Allemagne), Krychowiak (Pologne), Lingard (Angleterre), Lozano (Mexique), Mandzukic (Croatie), Mané (Sénégal), Mercado (Argentine), Mertens (Belgique), Messi (Argentine), Mitrovic (Serbie), Moses (Nigeria), Nacho Fernández (Espagne), Niang (Sénégal), Osako (Japon), Paulinho (Brésil), Pavard (France), Pepe (Portugal), Perisic (Croatie), Poulsen (Danemark), Quaresma (Portugal), Quintero (Colombie), Rakitic (Croatie), Rebic (Croatie), Reus (Allemagne), Roberto Firmino (Brésil), Rojo (Argentine), Sassi (Tunisie), Shaqiri (Suisse), Sigurdsson (Islande), Thiago Silva (Brésil), Toivonen (Suède), Varane (France), Vela (Mexique), Vertonghen (Belgique), Wague (Sénégal), Waston (Costa Rica), Xhaka (Suisse), Zuber (Suisse)





