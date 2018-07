Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Enfin! Après des années de boulettes et fautes de mains, l'Angleterre tient enfin un bon gardien, avec Jordan Pickford.

Enfin! Après des années de boulettes et fautes de mains, l'Angleterre tient enfin un bon gardien, avec Jordan Pickford.



On joue la 47e minute du quart de finale Angleterre-Suède samedi à Samara. Jordan Pickford garde la main ferme pour détourner une tête de Marcus Berg. Les "Trois lions" gardent leur avantage (1-0) et pourront tranquillement assurer leur qualification 2 à 0 pour les demi-finales.

Le portier à l'accent à couper au couteau - il est né à Washington, dans le nord-est de l'Angleterre, près de Sunderland - a d'ailleurs été élu homme du match. Il n'a pas cillé quand un journaliste de l'AFP lui a fait remarquer que grâce à lui les blagues sur les mauvais gardiens anglais n'avaient plus cours.

"Je travaille tous les jours pour ça, pour réussir des +clean sheets+ (feuille de match propre, sans prendre de but, ndlr) le jour du match. Pour la demi-finale, je me sens fort, rien ne me fait peur, le football est le même, ce sont les mêmes lignes de buts, le même ballon".

L'équipe de Sa Majesté n'était plus allée en demi-finale de Coupe du monde depuis 1990, est-ce que ça lui parle? "En 1990, je n'étais pas né... On a toujours dit, on prend les matches les uns après les autres et on a toujours dit que nous voulions écrire notre propre histoire", a commenté le gardien de 24 ans sur la BBC.

- "On est une bande de potes" -

"C'est un grand résultat. On a beaucoup travaillé, notamment sur le plan mental. On devait être prêt d'entrée et ça m'a permis d'être dans le match dès la reprise du match sur cet arrêt face à Berg à la 47e minute".

Harry Kane, avec ses six buts (meilleur buteur du tournoi), est adulé au pays qui a inventé le football. Mais dans la contrée de Gordon Banks - auteur de l'arrêt du siècle au Mondial-1970 face à Pelé - la notoriété du gardien d'Everton grandit de façon exponentielle.

"C'est super, mais l'important, c'est de bien travailler pour l'équipe. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. On fait de notre mieux chacun pour l'équipe", a-t-il commenté, refusant de tirer la couverture à lui.

Avec sa coupe de cheveux courte et sage, son sourire et sa décontraction, Pickford incarne lui aussi cette nouvelle Angleterre séduisante. "C'est super. On est une bande de potes, avec de la qualité et une bonne mentalité. Personne ne veut rentrer à la maison, on veut continuer à travailler dur et à poursuivre dans ce tournoi ensemble", ajoute-t-il.

Interrogé sur les clés de la réussite actuelle, il a rendu hommage à son sélectionneur: "Gareth Southgate montre sa capacité à nous gérer, à diriger un groupe, lui et tout l'encadrement. Au cours des deux dernières années, on a travaillé très très dur. Maintenant, on voit le résultat sur le terrain".

- Courtois éteint la polémique -

C'est un beau renvoi d'ascenseur. Car Southgate jouait gros depuis qu'il avait laissé hors de la liste l'expérimenté Joe Hart, 75 sélections, pour confier les portes de la Reine a un inconnu, prêté pendant des années par Sunderland à des clubs de seconde zone (Burton Albion ou Darlington), avant cette dernière saison pleine chez les "Toffees".

Southgate en a remis une couche samedi: "C'est le prototype du gardien moderne".

Pickford avait fait aussi parler de lui à ses dépens, quand Thibaut Courtois, le gardien des Belges, avait eu des déclarations maladroites sur la taille de son homologue (1,85 m contre 1,99 m) après le dernier match de poule entre Anglais et Belges.

"Les critiques ne m'affectent pas, elles ne peuvent que me rendre meilleur", a juste dribblé Pickford samedi.

"Je veux clarifier cette histoire à propos de Jordan Pickford, je ne me suis jamais moqué de sa taille, c'est un super gardien", a balayé Courtois. "Je ne ferais jamais cela à un autre gardien. Je voulais simplement dire que, étant donné que je mesure 15 centimètres de plus, j'aurais eu la balle (sur le but belge face aux Anglais)" a insisté le gardien de Chelsea.

Pour avancer au Mondial en Russie, il faut avoir un grand gardien, par le talent, de toute façon.



- © 2018 AFP