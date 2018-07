Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

L'arrière gauche Benjamin Mendy était encore absent de l'entraînement des remplaçants de l'équipe de France samedi après-midi, au lendemain de la victoire contre l'Uruguay en quart de finale du Mondial-2018 (2-0).

L'arrière gauche Benjamin Mendy était encore absent de l'entraînement des remplaçants de l'équipe de France samedi après-midi, au lendemain de la victoire contre l'Uruguay en quart de finale du Mondial-2018 (2-0).



Il est resté travailler individuellement au camp de base d'Istra, dans les environs de Moscou, aux côtés des titulaires qui se sont adonnés au traditionnel programme d'après-match, entre décrassage, récupération et soins.

Mendy avait dû déclarer forfait pour le huitième de finale contre l'Argentine (4-3) en raison d'un pépin musculaire à une cuisse. Le défenseur de Manchester City n'a pas participé aux séances collectives cette semaine, s'entraînant à part.

Il n'avait déjà pas pris part non plus à l'entraînement collectif jeudi à Nijni Novgorod, mais figurait parmi les remplaçants pour le match contre la Celeste, contrairement à l'attaquant uruguayen Edinson Cavani, clairement mentionné comme "blessé" sur la feuille de match.

Le titulaire au poste de latéral gauche depuis le début du Mondial est le jeune Lucas Hernandez, 22 ans, qui a profité de cette Coupe du monde pour se révéler en sélection.

Les remplaçants de vendredi, ainsi que Blaise Matuidi qui était suspendu à ce match, ont effectué un entraînement dans leur petit stade de Glebovets, sous le soleil, de manière enjouée. Ils ont fait un toro, des centres pour frapper au but puis une opposition sur terrain réduit. Certains ont enfin fait des tirs depuis l'extérieur de la surface.

Les Bleus auront un entraînement à huis clos dimanche, puis se rendront lundi matin à Saint-Pétersbourg, où ils affronteront la Belgique en demi-finale mardi soir (20h00 à Paris).



- © 2018 AFP