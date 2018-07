Une invitation au restaurant contre une virée chez un célèbre marchand de meubles suédois: l'ex-star du foot anglais David Beckham et son homologue suédois Zlatan Ibrahimovic se sont lancés un pari amical sur le quart de finale du Mondial entre l'Angleterre et la Suède samedi.

"Yo @davidbeckham, si @england gagne, je t'invite à dîner dans le restaurant de ton choix n'importe où dans le monde, mais si c'est @swemnt qui l'emporte, c'est toi qui me paye ce qui me fait envie chez @ikeasverige, ok ?", a lancé le fantasque Suédois sur Twitter.

La réponse de Beckham, ancien coéquipier d'Ibrahimovic au Paris SG, ne s'est pas fait attendre: "@iamzlatanibrahimovic, si @swemnt s'impose, je viendrai personnellement avec toi à @ikeasverige pour t'acheter tout ce qu'il te faudra pour meubler ta nouvelle maison de LA, mais lorsque @england aura gagné, je veux te voir à Wembley, portant un maillot anglais et mangeant un fish and chips à la mi-temps".

David Beckham a notamment évolué pendant 5 ans au Los Angeles Galaxy, l'équipe de MLS où évolue maintenant Zlatan. Ibrahimovic, meilleur buteur de l'histoire avec la sélection suédoise (62 buts), avait dans un premier temps déclaré que la Coupe du monde ne valait pas la peine d'être regardée en son absence. Mais il est devenu l'un des plus fervents supporters des hommes de Janne Andersson, surtout depuis que son pays s'est hissé pour la première fois depuis 1994 au stade des quarts de finale.

L'ancien joueur du Paris SG, du Milan AC ou encore de Manchester United, estime désormais que les Suédois "ont une grande chance de gagner la Coupe du monde".



