Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les sélectionneurs russe et croate ont chacun effectué un changement à leur effectif de départ, par rapport aux huitièmes de finale, pour leur affrontement en quart de finale du Mondial-2018 samedi à Sotchi.

Le technicien russe Stanislav Cherchesov a en effet décidé de réintégrer Denis Cheryshev à la place de Yury Zhirkov dans le couloir gauche, dans une formation qui avait frustré l'Espagne au tour précédent (1-1, 4-3 t.a.b.) et à nouveau très défensive, avec le seul Artem Dzyuba en pointe.

La réintégration de Cheryshev, buteur à trois reprises en phase de poules, est cependant une arme supplémentaire pour la Sbornaïa.

L'entraîneur croate Zlatko Dalic a lui aussi effectué une seule modification à son équipe après le succès face au Danemark (1-1, 3-2 t.a.b.): Marcelo Brozovic cède sa place en milieu de terrain à Andrej Kramaric, un joueur plus offensif.

La Croatie espère retrouver les demi-finales pour la deuxième fois de son Histoire après son beau parcours lors du Mondial-1998 en France, tandis que les Russes, invités surprise des quarts de finale, visent le dernier carré pour la première fois dans un grand tournoi depuis l'Euro-2008.

Le vainqueur de ce dernier quart de finale retrouvera au tour prochain l'Angleterre, tombeuse plus tôt dans l'après-midi de la Suède (2-0).

Russie: Akinfeev (cap.) - Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Kudriashov - Cheryshev, Kuziaev, Zobnin, Samedov - Golovin - Dzyuba

Sélectionneur: Stanislav Cherchesov

Croatie: Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Modric (cap.) - Rebic, Kramaric, Perisic - Mandzukic

Sélectionneur: Zlatko Dalic

Arbitre: Sandro Ricci (BRA)



